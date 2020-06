Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle 2020?/ “Aspettatevi di tutto”

Alessandra Mussolini pronta a scendere sulla pista di Ballando con le stelle 2020? Il nome della Mussolini continua ad essere accostato a vari reality e programmi tv tra i quali la trasmissione di Milly Carlucci e il Grande Fratello Vip. Come fa sapere Libero, tuttavia, se la Mussolini frena sulla partecipazione alla nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini che tornerà in onda a settembre, la stessa cosa non accade con Ballando con le stelle. “Con me ci si può aspettare di tutto”, dice la Mussolini come riferisce Libero. La presenza della nipote di Sophia Loren e di Benito Mussolini sarebbe un gran colpo per il programma di Milly Carlucci che potrebbe contare sull’energia e sul carattere forte e determinato della Mussolini. Sarà, dunque, lei il nome a sorpresa dello show di Raiuno?.

ALESSANDRA MUSSOLINI TRA I CONCORRENTE DI BALLANDO CON LE STELLA 2020? ECCO IL CAST

Alessandra Mussolini ha tutte le carte in regola per diventare una concorrente di Ballando con le stelle. In una puntata di Domenica Live, infatti, si è calata nei panni di sua zia, Sophia Loren, interpretando il suo celebre Mambo. “Avevo timore del suo giudizio. Ma ho superato la prova”, ha detto a Libero. Ora è pronta per ripetere l’esperienza sulla pista da ballo più famosa della televisione italiana? Nel frattempo, il cast come era stato svelato mesi fa da Milly Carlucci, dovrebbe essere composto da: Paolo Conticini, Tullio Solenghi, Ninetto Davoli, Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Lina Sastri, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, Costantino Della Gherardesca, Elisa Isoardi, Antonio Catalani e Daniele Scardina. Tra loro ci sarà spazio anche per la Mussolini?



