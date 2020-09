Alessandra Mussolini a Ballando con Maykel Fonts/ Ironia social: “balla coi Nigga!”

Alessandra Mussolini sarà sicuramente una delle concorrenti più in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2020, il programma di successo condotto da Milly Carlucci su Raiuno. La nipote di Benito Mussolini, infatti, è conosciuta per il suo carattere forte e irruente e in passato è stata protagonista di diversi accesi dibattiti in televisione che non sono passati affatto inosservati. Per questo motivo nelle ultime ore il popolo dei social ha ironizzato e in parte criticato l’accoppiata di ballo che vedrà la Mussolini ballare con Maykel Fonts, ballerino cubano di 43 anni. A presentarlo ufficialmente è stata proprio l’ex europarlamentare che in un video pubblicato sui social ha detto: “allora lo so, il mio ballerino sarà Maykel Fonts, eccolo”. Fin qui nulla di strano, anche se il breve video di presentazione ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico social che si è diviso nei commenti. “Siamo tutti figli del Socialismo…..nú poco communist…..nú poco fascist…..Alessá facce vedè si saje abballá…..che á Salsa e pummarola a saje fá……” scrive un utente, mentre un altro senza girarci troppo intorno fa dell’ironia “Dal film Balla coi Nigga!”.

Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle: è già polemica sui social

La presentazione ufficiale di Alessandra Mussolini e del suo compagno di ballo Maykel Fonts con cui condividerà l’esperienza di Ballando con le Stelle non ha lasciato il pubblico dei social indifferente. In tantissimi, infatti, hanno commentato con parole molto dure la decisione della Rai di far partecipare come concorrente la ex europarlamentare che in passato è stata protagonista di affermazioni di dubbio gusto. La reazione sui social, infatti, è stata furente: “mi restituite il canone immediatamente TV di stato ? No tv fascista” scrive un utente, mentre un altro domanda proprio a Milly Carlucci “ma come avete potuto includere lei che in tv disse “Meglio fascista che frocio. Perchè?”. Non mancano poi i commenti contrari proprio alla trasmissione come quello di un utente che si chiede: “non pago il canone x mantenere ste boiate! P.s. Quindi in questo caso il distanziamento sociale non vale?..o il Covid ama ballare??!”. Che dire l’accoppiata di Alessandra Mussolini e il ballerino di colore Maykel Fonts non è stata accolta molto bene dal pubblico social consapevole della fede politica di destra della nipote di Benito Mussolini.





