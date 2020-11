Alessandra Mussolini/ “A Ballando ho scoperto una nuova me. Ho buttato la corazza”

Alessandra Mussolini, a pochi giorni dal suo terzo posto a Ballando con le stelle, fa un bilancio molto positivo dell’esperienza nel programma di Rai 1: “A Ballando ho scoperto una nuova me e ho detto delle cose che nemmeno a uno psicanalista avrei mai avuto coraggio di raccontare”, ha ammesso l’ex parlamentare sulle pagine di Chi, ricordando quando ha rivelato di aver sofferto ti attacchi di panico. Non è stato facile convincere la giuria e il pubblico, colpa anche l’importante cognome e la passata carriera politica: “Tutti hanno sempre conosciuto questo aspetto preponderante della mia esistenza e scindere le due realtà, evidentemente, non è stato facile. Ciononostante, puntata dopo puntata, credo di essermi liberata di quella corazza che mi sono portata dietro per troppo tempo”. Lo show di Milly Carlucci, ha confessato la Mussolini, le ha insegnato a vivere la vita con più leggerezza.

ALESSANDRA MUSSOLINI DOPO BALLANDO CON LE STELLE

Il percorso di Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle è stato segnato dal Covid. Il suo maestro di ballo, Maykel Fonts, alla vigilia della finale è risultato positivo: “Un trauma. sono stata in pensiero ogni giorno. Per intere notti mi sono svegliata con il fiato corto e con l’ansia di essere anche io positiva”, ha confessato la Mussolini a Chi. Solo Milly Carlucci e il talento di Samuel Peron, che ha sostituito Fonts, l’hanno convinta a tornare in pista. In questi mesi Alessandra Mussolini è sempre stata sostenuta dalla sua famiglia: il marito Mauro Floriani, con cui è sposata da 31 anni, e i figli Caterina, Clarissa e Romano. “Mauro in questi mesi non ha mai mancato a un in bocca al lupo e, quando tornavo a casa, era sempre fuori al cancello ad aspettarmi. Il suo appoggio mi ha dato davvero tanta forza”, ha detto a Chi. Il prossimo 30 dicembre Alessandra Mussolini compirà 58 anni e guardandosi allo specchio oggi vede “una donna in continua evoluzione e che ha ancora voglia di mettersi in gioco”.



