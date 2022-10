Alessandra Mussolini abbandona Tale e Quale Show 2022?/ Si rifiuta di imitare Sophia Loren e lascia le prove

Alessandra Mussolini abbandona Tale e Quale Show 2022?

Scoppia il caso Alessandra Mussolini a Tale e Quale Show 2022. A pochi giorni dalla prossima puntata, infatti, Alessandra Mussolini ha abbandonato le prove dello show di Carlo Conti rifiutando di provare anche trucco e parrucco della prossima imitazione. Al termine della scorsa puntata, la Mussolini ha scoperto che, nella prossima puntata, avrebbe dovuto imitare la zia Sophia Loren. Un’imitazione che, a quanto pare, non entusiasma la Mussolini che, come annuncia il suo agente sui social, potrebbe non fare l’imitazione nel corso del prossimo appuntamento con Tale e Quale.

“Questa settimana è a rischio a Tale e Quale Show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren”, le parole sui social di Nando Moscariello scatenando il panico sui social con i fan dello show che si chiedono se la Mussolini cambierà idea e si presenterà sul palco di Tale e Quale show venerdì prossimo.

Alessandra Mussolini in crisi per l’imitazione di Sophia Loren?

Dopo aver scoperto che avrebbe dovuto imitare Sophia Loren, Alessandra Mussolini, in diretta, ha mostrato un pizzico d’imbarazzo e paura. Tuttavia, come ricorda Davide Maggio, già in passato, la Mussolini si è cimentata nell’imitazione di Sophia Loren. Era il 2020 e, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, la Mussolini aveva imitato zia Sophia sulle note di Mambo italiano nella celebre scena del film Pane, amore e… con Vittorio De Sica.

A Tale e Quale Show 2022 dovrebbe fare la stessa imitazione? Il caso sui social è scoppiata. L’abbandono delle prove ha scatenato il panico tra i fan di Tale e Quale Show che temono un abbandono definitivo dello show da parte della Mussolini. Da parte della produzione dello show di Carlo Conti, per ora, non è arrivato alcun annuncio in merito.

