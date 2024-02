Alessandra Mussolini aggredita in strada a Strasburgo/ Video: “Insultata e picchiata con un bastone”

L’europarlamentare di Forza Italia Alessandra Mussolini, sui social ha denunciato di essere stata aggredita, a Strasburgo, dove si trovava per partecipare ad una sessione plenaria del Parlamento Europeo. La politica ha spiegato di essere stata insultata e bastonata per strada: “Sono stata aggredita da qualcuno che parlava italiano”, ha spiegato nel video. L’aggressore, un uomo, avrebbe rivolto all’esponente del Partito Popolare Europeo “una serie di insulti pazzeschi” e l’avrebbe aggredita “con una specie di stampella”, colpendola ripetutamente alla schiena.

Ad aggredire Alessandra Mussolini sarebbe stato un uomo di mezza età incappucciato che si appoggiava a una stampella o a un bastone, lo stesso con il quale ha colpito l’europarlamentare. La politica era in compagnia dei suoi assistenti parlamentari: come rivelato nel video pubblicato sui social, l’uomo ha gridato il suo cognome coprendola di insulti volgari e colpendola ripetutamente, anche con calci, cercando di malmenarla.

Alessandra Mussolini: “Sono sotto shock”

Alessandra Mussolini è stata immediatamente aiutata dai suoi assistenti che l’hanno liberata dalla presa dell’aggressore incappucciato, che è fuggito. Sui social, ancora, la politica ha sottolineato di aver vissuto “una cosa orrenda. Sono sotto shock, riesco a fatica a parlare. Sono terrorizzata”. Come spiega il Corriere, l’europarlamentare stava andando a cena quando intorno alle 20.30 l’uomo l’ha colpita alle spalle, riconoscendola nonostante indossasse un berretto e avesse il volto quasi completamente coperto. Dopo l’aggressione, la Mussolini è tornata in hotel, non prima di essersi sottoposta ad una visita medica.

Il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, ha scritto in una nota: “A nome della nostra delegazione al Parlamento europeo esprimo solidarietà e vicinanza alla collega Alessandra Mussolini per la brutale aggressione di cui è stata vittima stasera nel centro di Strasburgo. Le forze politiche siano unanimi nella condanna: nessuno spazio a violenti e intolleranti”. Anche i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia hanno espresso vicinanza: “Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza all’amica Alessandra Mussolini per l’aggressione che ha subito nel centro di Strasburgo. Un episodio gravissimo di violenza che condanniamo fermamente”.

Sono stravolta per quello che è successo pic.twitter.com/AeFoESYA81 — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) February 26, 2024













