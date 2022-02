Alessandra Mussolini “Alex Belli mi disgusta”/ “Uomini così non amano nessuno!”

Il ritorno di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip scatena un po’ di critiche nello studio di Pomeriggio 5 da parte di alcuni degli analisti di Barbara D’Urso. Tra chi proprio non manda giù il comportamento di Belli con le donne c’è ad esempio Alessandra Mussolini che, in studio, chiede a gran voce di poter avere un confronto con lui “Per dirgliene quattro!”

Alex Belli e Delia Duran pace fatta?/ "Non lascio perdere per questa stron*ata..."

È proprio ascoltando il confronto avuto con Delia Duran nella Casa durante la scorsa notte che arriva a dichiarare: “Devo dire che ascoltandolo mi disgusta un po’, perché è di una tipicità dell’uomo negare l’evidenza.” La Mussolini ha quindi continuato: “Ha il poliamore ma dice, e pensa che uno ci debba credere, che lui è per l’amore tradizionale. Uomini così non amano nessuno!”

Delia Duran: "Alex Belli? Qui per condividere con Soleil"/ Rapporto a tre al GF VIP?

Alessandra Mussolini ed Enrica Bonaccorti criticano Alex Belli a Pomeriggio 5

Parole quelle della Mussolini che vengono condivise anche da Enrica Bonaccorti. In collegamento con Pomeriggio 5, sostiene la tesi di Alessandra, dichiarando: “Vuole fare solo quello che piace a lui, a me non piace lui e non piace Delia, né insieme né da singoli!” Dichiarazione che trova d’accordo in studio anche l’ex moglie di Alex Belli, Katerina Raniakova.

LEGGI ANCHE:

Delia gela Alex Belli "Non siamo sposati"/ "Non c'è una carta, solo una preghiera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA