Alessandra Mussolini, caduta a Ballando: come sta?/ Botta al naso e corsa in ospedale

Brutta caduta per Alessandra Mussolini. La nota esponente politica, concorrente dell’edizione 2020 di Ballando con le Stelle, ha avuto un incidente oggi pomeriggio, in occasione delle prove con il suo partner di ballo, Maykel Fonts. La notizia è stata riportata in esclusiva dai colleghi di Dagospia e quindi rilanciata anche a La Vita in Diretta, e sembra che mentre la nipote di Sofia Loren stava facendo una presa acrobatica, è caduta di faccia, prendendo una brutta botta. Stando a quanto riferito da Gossipetv, sarebbe intervenuta immediatamente l’ambulanza, e dopo le prime cure la stessa Alessandra Mussolini sarebbe stata trasportata presso una clinica romana dove è stata poi sottoposta a tutti i controlli del caso. In seguito, attraverso alcune stories su Instagram, l’esponente di Forza Italia ha fatto sapere di aver effettuato una tac che fortunatamente non ha evidenziato nulla di rotto, ma solamente un forte dolore al naso.

ALESSANDRA MUSSOLINI CI SARÀ SABATO SERA DURANTE LA DIRETTA?

A questo punto Alessandra Mussolini sarà costretta ad un riposo forzato, e bisognerà quindi capire se la stessa potrà ballare durante la puntata in onda sabato sera, 10 ottobre. Tenendo conto che oggi siamo a lunedì e che al weekend mancano ancora cinque giorni, vi è un moderato ottimismo, ma non bisogna dimenticare che i vari concorrenti devono anche allenarsi durante la settimana, quindi nulla sarà da lasciare al caso. In collegamento a La Vita in diretta, Raimondo Todaro ha commentato l’incidente della Mussolini fra il serio e l’ironico, dicendo: “Sembra che le sia arrivata una botta sul naso se non abbiamo capito male, e non è stata la Lucarelli (ride ndr)”. Il ballerino ha poi aggiunto che Maykel, il partner della Mussolini, indossa spesso dei braccialetti e degli orologi, e forse l’ha presa dentro, anche se non è ben chiaro se stesse scherzando o meno. Alessandra Mussolini era stata ospite stamane, prima dell’incidente, di Storie Italiane, e nell’occasione aveva commentato il bacio che lei e il sui partner si erano dati sabato sera dopo l’esibizione: “Ci baciamo sulla bocca – ha spiegato – anche se le prove sono andate bene”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA