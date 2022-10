Alessandra Mussolini chi imita a Tale e quale show dopo il no a Sophia Loren, Nada?/ “Non è pazzia…”

Alessandra Mussolini, il no all’imitazione di Sophia Loren per questione di rispetto

Alessandra Mussolini vuole risalire la classifica di Tale e Quale Show 2022 e nutre forti dubbi sul fatto che imitando sua zia, Sophia Loren, possa riuscire nel suo intento. La settimana scorsa, la concorrente ha scoperto di essere momentaneamente ottava nella classifica generale del programma e per quanto riguarda la nuova assegnazione, non sembrava più di tanto turbata o stupita. Sta di fatto che nei giorni successivi alla messa in onda, il malcontento è venuto a galla e la Mussolini ha deciso di abbandonare le prove in anticipo rispetto a quanto preventivato.

La conferma è poi arrivata dal suo agente, Nando Moscariello, che su Instagram ha scritto: “Questa settimana è a rischio Tale e Quale Show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren”. “Non è che una vuole fare la pazza o che”, ha poi precisato la diretta interessata su Instagram, “C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia, ma non per una questione…per una questione di responsabilità. Perché un conto è ballare, come avevo già fatto in passato. Un altro conto è farlo con la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce, è una cosa che non mi sento di fare infatti ho già parlato con mia madre”

Alessandra Mussolini, da Sophia Loren a Nada: nuovo volto a Tale e Quale Show?

Qualcosa, quindi, non torna a Tale e Quale Show 2022. E la curiosità è davvero tanta dato che stasera, venerdì 28 ottobre, Alessandra Mussolini avrebbe dovuto indossare i panni della mitica Sophia Loren. L’ex politica scenderà regolarmente in pista? Secondo le ultime indiscrezioni non è a rischio l’imitazione. Ci dovrebbero però essere alcune variazioni rispetto a quanto stabilito.

Infatti sembra che Alessandra vestirà i panni di Nada Malanima, nota ai più come Nada. La cantautrice italiana vincitrice del Festival di Sanremo 1971 con Il cuore è uno zingaro, dovrebbe essere il personaggio con cui la Mussolini si metterà alla prova e con cui proverà a convincere giuria e pubblico. Ci riuscirà? Ricordiamo che Nada ha lavorato anche nel mondo del cinema, ritagliandosi uno spazio importante in diverse pellicole, tra cui il ruolo da protagonista ne Il diario di Anna Frank con la regia di Giulio Bosetti.

