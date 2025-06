Alessandra Mussolini contro Al Bano: ecco perché

Durante il concerto che Al Bano ha tenuto a Carbonia il 7 giugno 2025 nel corso della giornata inaugurale della 29ª edizione de “Il Sulcis Iglesiente Espone”, una signora presente nel pubblico è stata colta da malore. Alla scena hanno assistito tutti i presenti e lo stesso Al Bano che ha provato a rianimare la signora con i suoi acuti. “Deborah! Svegliati! Vieni qui Deborah!”, ha detto il cantante.

Successivamente, ha aggiunto: “Per la signora devo dire che una piccola cura dimagrante ci starebbe bene“. Questa frase è stata commentata nell’ultima puntata de La vita in diretta. Alberto Matano ne ha parlato con i propri ospiti tra cui Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini. Quest’ultima, in particolare, si è scagliata contro il cantante in modo duro.

Le parole di Alessandra Mussolini conto Al Bano

Il commento di Al Bano nei confronti della signora non è piaciuto affatto ad Alessandra Mussolini che, nello studio de La vita in diretta, ha puntato il dito contro il leone di Cellino San Marco. “Povero Al Bano? Ma su dai. Ma cosa c’entrava dire che la donna doveva fare una dieta? Quella sviene e tu le dici che deve dimagrire? Non puoi dire a una persona che si deve mettere a dieta! Se io mi sento male e cado a terra, tu Alberto mi dici che devo dimagrire? Una ne fa e cento ne pensa. Mi spiace ma è un periodo negativo per lui“, ha detto la Mussolini.

Di fronte alla dura reazione di Alessandra Mussolini, Alberto Matano ha chiesto alla propria ospite se ci fossero altri motivi e la Mussolini ha detto di non aver digerito la foto con la zia Sophia Loren. “Se ce l’ho con Al Bano? Sì ho certi denti avvelenati con lui che sembro un vampiro. Come mai ce l’ho con lui? Per la foto, ancora non l’ha smaltita, pensa, non l’ha smaltita. E ripeto, perché se ci fosse stata una libera scelta mi andava bene. Così non è stato. Anche perché questa foto non è stata tolta, ormai è per sempre, girerà per sempre sui soldi con la faccia di Al Bano e la faccia di quest’altro e in mezzo zia“.