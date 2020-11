Alessandra Mussolini “Domani a Ballando sarà dura”/ Fredella “Lei sexy e bravissima”

Si parla di Ballando con le stelle negli studi di Storie Italiane, e in collegamento vi sono Alessandra Mussolini con il ballerino Maykel, nonché il collega Francesco Fredella. Le prime parole della Mussolini sono per Gigi Proietti, i cui funerali sono stati celebrati ieri a Roma: “Per me è stata una persona importante, la sua ironia, la sua risata… mio padre era un ammiratore di Gigi Proietti, è stato un dolore fortissimo”. Si passa quindi a parlare della puntata di sabato dello show di Rai Uno, e la Mussolini ha esternato la sua preoccupazione per la prova di domani sera: “Milly ha voluto per la prossima puntata che tutti i concorrenti debbano fare un ballo scatenato, con prese pazzesche oltre al solito balleto, e non so cosa potrà accadere. Maykel ce la sta mettendo tutta, non so”. Eleonora Daniele incalza la Mussolini sull’esperienza Ballando: “Io sto avendo un’esperienza di leggerezza e spensieratezza che non avevo neanche a 20 anni – ha raccontato la politica – ci stiamo diventendo, è un sogno in un momento difficile”.

ALESSANDRA MUSSOLINI, FREDELLA: “VOTO 9, MA ASPETTO DOMANI”

Quindi tocca all’intervento di Fredella che ancora una volta ha ribadito il proprio tifo per la Mussolini: “Io faccio il tifo per Alessandra Mussolini e l’ho già detto l’altra volta; ha dimostrato di avere autoironia, e poi è sexy, è bravissima in questo ruolo che ha che è nuovo, e nessuno era abituata a vederla; tutti la conoscevamo come una passionaria ma un po’ ingessata perchè glielo richiedeva il ruolo politico. Ora si è messa in gioco, ci sta riuscendo”. Sulla puntata di domani: “Sabato sera sarà molto difficile ma è in buone mani, Alessandra devi vincere, fallo per me che tifo!”. La Daniele l’ha quindi incalzato su quale voto assegnerebbe alla ballerina in erba: “Io le do un 9 perchè voglio vedere cosa accade sabato, nel caso 10”.



