Alessandra Mussolini è Lady Gaga, Tale e Quale Show/ Ancora bersagliata dalla critica?

Alessandra Mussolini è Lady Gaga, Tale e Quale Show 2022

Alessandra Mussolini dovrà cimentarsi nell’imitazione di Lady Gaga nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022. L’imitazione non è facile e non è detto che è nelle corde della Mussolini, dipende dal brano che le viene assegnato. Lady Gaga ha una voce pulita, a volte un po’ afona che raggiunge tonalità alte. Con l’imitazione di Rosanna Fratello, la ex parlamentare ha dimostrato di avere una bella voce e di essere intonata, ma Lady Gaga è un’icona del pop e reggere il confronto non sarà una passeggiata. Qualche problema dovrebbe avere anche il trucco perché i lineamenti sono completamente diversi. Il pubblico social nell’ultima puntata non è stato per niente d’accordo con il giudizio espresso dalla Goggi e da Panariello. Qualcuno li ha rimproverati di aver dato un giudizio troppo discordante rispetto a quanto espresso dopo l’esibizione di Lauretta.

Alessandra Mussolini "Tale e quale show? I miei figli Romano, Caterina e Clarissa mi seguono"/ Il sostegno

Il fatto che l’interpretazione di Pino Daniele sia stata bocciata, non è piaciuta ai follower che invece hanno ritenuto la performance di Alessandra Mussolini molto discordante con l’originale. A qualche utente è venuto il dubbio se quello che ascoltano in studio è diverso da ciò che riceve il telespettatore perché la performance era da bocciare.

Alessandra Mussolini è Loredana Bertè, Tale e Quale Show/ Malgioglio non gradisce: "Cantavi con la dentiera?"

Alessandra Mussolini, così nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022

Dopo Rosanna Fratello ad Alessandra Mussolini è stato chiesto di interpretare Loredana Bertè a Tale e Quale Show 2022. Un’esibizione poco riuscita. Seppure abbia messo molta grinta, questo personaggio non le ha dato giustizia. La somiglianza con la Bertè non c’è stata. Una buona parte della canzone è stata accompagnata dal coro. È stata percepita un po’ di fatica da parte della Mussolini, soprattutto nel replicare il lieve tono afono tipico della Bertè. E stonature sono state tante, l’ex parlamentare se l’è cavata meglio nelle strofe quando veniva accompagnata dal coro, lasciata a cantare da sola, si è notata la grande difficoltà che ha avuto negli incisivi.

Mauro Floriani, marito Alessandra Mussolini/ Basso profilo dopo lo scandalo del 2014

Se il pubblico in studio non è stato entusiasta dell’interpretazione, non si può dire lo stesso della giuria. Loretta Goggi ha gradito molto l’esibizione, complimentandosi per la somiglianza alla Bertè. Giorgio Panariello è stato delle stesso parere e ha aggiunto che Alessandra Mussolini lo sta meravigliando puntata dopo puntata. Malgioglio non è stato molto convinto, ha evidenziato diverse imperfezioni, ma alla fine secondo il suo giudizio della Bertè c’era solo la parrucca azzurra. Alla fine della puntata Alessandra Mussolini ha totalizzato 48 punti classificandosi al sesto posto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA