Alessandra Mussolini a cuore aperto sul marito Mauro Floriani e sul loro lungo matrimonio che ha conosciuto anche momenti molto duri

La vita sentimentale di Alessandra Mussolini ruota attorno al marito Mauro Floriani, compagno storico e padre dei suoi tre figli Caterina, Clarissa e Romano. L’ex politica e la sua dolce metà hanno vissuto momenti altalenanti nel corso del loro matrimonio, affrontando crisi e anche spiacevoli vicende di cronaca che hanno coinvolto l’uomo anni fa. “Io voglio stare tranquilla e sto bene dove sto. Se non vado bene, sono gli altri che si devono allontanare da me”, ha raccontato Alessandra Mussolini in una intervista rilasciata di recente a Verissimo.

La sessantaduenne non nega di aver faticato a ritrovare gli equilibri nella sua relazione con Mauro, ma oggi tutto sembra procedere al meglio. “Se si ama non si perdona. Si perdonano i figli, ma un tradimento non si perdona. Si va avanti”, ha ammesso Alessandra Mussolini. L’ex politica e il marito si incontrarono la prima volta alla fine degli anni settanta e da allora non si sono mai lasciati.

Alessandra Mussolini, il primo incontro con il marito Mauro Floriani e la nascita dei tre figli

Nel 1995 è arrivata la prima figlia Caterina, poi due anni dopo Clarissa, mentre nel 2003 il maschio Romano. “Conosco mio marito dal 1978 e ci siamo sposati undici anni dopo. Non concepisco la mia vita senza la mia famiglia”, ha spiegato la nipote del Duce, lasciando trasparire tutto il valore che attribuisce al suo nucleo familiare.

E a chi le chiede se abbia mai tradito, Alessandra risponde con la sua solita schiettezza: “Mi farei sgamare subito e poi sarebbe una fatica tremenda”. Parole chiare e inequivocabili da parte di Alessandra Mussolini, che ha sempre dato grande importanza ai valori della famiglia e della lealtà sentimentale. Molto probabilmente anche di questo tema, oggi sabato 25 ottobre, l’ex politica parlerà nel vis a vis con Monica Setta, ospite di Storie al Bivio.

