Alessandra Mussolini e Maykel Fonts/ Dopo il malore, si torna in pista…

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts finalisti a Ballando con le stelle 2020 dopo il malore?

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sono ancora i protagonisti del momento trash di Ballando con le Stelle 2020. Se nelle scorse settimane i due sono stati sotto la lente di ingrandimento per via di quello che è successo sul palco e dietro le quinte (con tanto di liti soprattutto con Selvaggia Lucarelli), sabato scorso la Mussolini si è sentita male e a fine coreografia si è ritrovata a terra e senza forze per rialzarsi. La stessa Milly Carlucci ha ammesso che la sua concorrente non aveva mangiato per fare la presa sulla testa (con il suo stomaco sulla testa del suo maestro) e che forse questo ha portato ad un calo di zuccheri. Il resto non lo abbiamo potuto vedere visto che, a differenza di quanto succede in altre trasmissioni, la conduttrice ha subito mandando in onda la pubblicità mentre gli addetti si occupavano di sistemare le cose e soccorrere la protagonista, nel bene e nel male, di questa edizione. Al ritorno dalla pubblicità abbiamo trovato la Mussolini seduta e un po’ sù ma ancora davvero provata, questo non le permetterà di ballare questa sera? La risposta è no visto che la combattiva concorrente è già tornata in pista pronta a conquistare un posto nella finalissima del programma con la puntata di questa sera.

Carolyn Smith li spinge verso i balli latini ma…

Ma quali sono stati i giudizi sabato scorso a Ballando con le stelle 2020 per la coppia formata da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts? I due si sono esibiti con un samba movimentato, pieno di prese e di passi che ha saputo convincere i giudici. Milly Carlucci chiede a lei se ha problemi a rimanere per le discussioni sul ballo, e alla fine è rimasta. Fabio Canino è convinto che la loro scelta sia stata azzeccata perché forse la Mussolini non riesce a convincere sul valzer e quindi chiede a Fonts di spingere sul movimento latino ma Mariotto non è d’accordo. Da quando ha iniziato in molto molto prorompente, il vero percorso lei lo ha fatto in modo incredibile e si è elevata. Poi ammette che la sama all’inizio non gli è piaciuta molto ma nelle prove è stato bellissimo perché ha avuto un capogiro. Carolyn Smith ammette che in un primo momento ha pensato che fosse un errore ma poi ha capito che tutto è dovuto al malore. Tutti si sono complimentati con lei ma la Lucarelli frena un po’ perché potrebbe darle il colpo di grazia: ‘Sono onesta e dico quello che avrei detto, questa samba non mi è piaciuta per niente, ha avuto un’evoluzione ma con questo ballo è tornata all’origine’. Questa sera come andrà a Ballando con le stelle 2020?



