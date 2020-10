Alessandra Mussolini e Maykel Fonts/ Dopo l’incidente, il crollo: “Non sono quella..”

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sempre più uniti a Ballando con le stelle 2020

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sono pronti a salire ancora sul palco di Ballando con le stelle dopo l’ottimo andazzo delle ultime due settimane. Se quindici giorni fa la coppia è finita sul podio grazie al tesoretto che è andato per metà a loro e per metà a Costantino della Gherardesca, sabato scorso la Mussolini è finita addirittura in testa sempre per via dei punti che le sono stati dati in dono dopo una settimana complicata in cui, fino alla fine, non si sapeva bene se sarebbe riuscita a ballare oppure no. La ‘ballerina’ era reduce di un piccolo incidente in sala prove che l’ha portata a perdere molto sangue dal naso come lo stesso manager ha annunciato sui social in quei momenti ad alta tensione. Per fortuna però è riuscita a ballare e portare a casa la coreografia con un piccolo aiuto da parte del maestro Maykel Fonts. Ma cosa hanno portato sul palco i due sabato scorso? Prima di andare in scena, una serie di immagini hanno mostrato l’incidente accorso alla Mussolini e poi un suo blocco che l’ha addirittura ridotta in lacrime al grido di ‘dicono che sono una combattente ma non lo sono’. Dopo un attimo di sconforto, la Mussolini ripensa ai giudici e a quello che continuano a dirle lasciando un po’ da parte il suo ballo e puntando sulla sua personalità. Lei racconta delle sue radici, della forza delle donne della sua famiglia e l’insofferenza nei confronti delle donne che accusano e giudicano le altre donne.

Alessandra Mussolini dopo l’incidente il crollo emotivo e le lacrime

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts si presentano sul palco per mostrare ai giudici di cosa sono capaci i popolani e in un versione anomala di Non sono una signora, i due si sono lanciati in un freestyle veloce in cui spesso la ‘ballerina’ ha fatto il verso a Loredana Bertè. E i giudici? Il primo a dire la sua è Zazzaroni che è convinto che la Mussolini si sia buttata dentro con tutti i piani ma non sa ancora cosa dire, il coraggio va premiato ma forse il ballo un po’ meno. Carolyn Smith è rimasta colpita dalla performance perché le piace come lei si butta dentro le cose fregandosene del resto, ci sono tante cose tecniche da migliorare ma sicuramente più sintonia e più vitalità. Fabio Canino, stuzzicato da Fonts, ammette che la trova molto sguaiata e lei lo accetta perché ci si sente anche se il suo maestro non è d’accordo perché bisognerebbe premiare chi, come lei, si mette in gioco. Guillermo Mariotto ha trovato che il loro ballo ha preso forma e l’ha trovata superba nel suo tentativo di divertirsi. Selvaggia Lucarelli ha trovato buono il ballo, per altro vorrei riposare anche se mi ha colpito che nel suo video hai ammesso di essere così in reazione a quello che dicono gli altri. Il gelo tra le due si scioglierà nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2020?



© RIPRODUZIONE RISERVATA