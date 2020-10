Alessandra Mussolini e Maykel Fonts/ Dopo l’incidente: si ritirano o tornano a ballare?

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts non balleranno questa sera? A rischio dopo botta al naso…

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts hanno conquistato tutti? Forse no ma a Ballando con le stelle 2020 è accaduto il miracolo sabato scorso e tutto per via del tesoretto assegnato da Alberto Matano. Il conduttore ha deciso di premiare Costantino della Gherardesca ma poi il tesoretto è stato condiviso proprio con la coppia formata dalla Mussolini e da Fonts facendola schizzare al primo posto. Ai sorrisi e festeggiamenti di sabato, però, sono seguiti i guai in settimana quando la Mussolini è finita ko per via di quello che è stato definito un incidente durante le prove di sabato. Secondo quanto ha rivelato il suo manager sembra proprio che Alessandra Mussolini abbia avuto un piccolo incidente che ha causato una forte emorragia di sangue dal naso e per questo non si sa ancora se potrà provare ancora per la puntata di sabato e se potrà esibirsi. Ai sorrisi e festeggiamenti di sabato, però, sono seguiti i guai in settimana quando la Mussolini è finita ko per via di quello che è stato definito un incidente durante le prove di sabato. Secondo quanto ha rivelato il suo manager sembra proprio che Alessandra Mussolini abbia avuto un piccolo incidente che ha causato una forte emorraggia di sangue dal naso e per questo non si sa ancora se potrà provare ancora per la puntata di sabato e se potrà esibirsi. I fan sono sicuri che non sarà questo a fermare Alessandra Mussolini che continua ad essere, nel bene e nel male, una delle perle di questa edizione di Ballando con le stelle 2020.

Alessandra Mussolini e la lite con Selvaggia Lucarelli al grido di Vaiassa!

Sabato scorso Alessandra Mussolini e Maykel Fonts hanno portato sul palco un movimentato charleston che ha lasciato senza fiato la ballerina che ha chiesto, come prima cosa, a Milly Carlucci, di slacciarle il corsetto perchè è stato difficile ballare in questo modo. Alla fine della coreografia, proprio la Mussolini ha baciato il suo maestro che è rimasto senza fiato. Carolyn Smith ha trovato la ritmica abbastanza buona però bisogna lavorare ancora sui piccoli dettagli, sulle gambe e le caviglie, ma la cosa che ama della Mussolini è la sua voglia di buttarsi dentro senza timore. Zazzaroni non l’ha trovata buona come l’altra volta, il Charlestone non lo ha fatto impazzire. Fabio Canino chiude con un niente da dire, va bene sì ma niente di importante. Selvaggia Lucarelli è convinta che il ballo portato sul palco la rappresenta molto bene ovvero tanta energia che non sa incanalare bene. Quando la Mussolini indossa la mascherina per non parlare, la Lucarelli attacca ma perché fai queste vaiassate, evita di esagerare e fare la popolana eccessiva.



