Alessandra Mussolini e Maykel Fonts/ Selvaggia Lucarelli si scioglie con un tango…

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts a Ballando con le stelle

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts continuano a dividere gli animi di Ballando con le Stelle 2020. Selvaggia Lucarelli continua a punzecchiare la ‘vip’ anche quando non è sul palco ma gli animi sono sicuramente più calmi di questo sabato fa. Dopo l’incidente al naso la Mussolini si è sciolta in lacrime mostrando il suo lato più nascosto e sensibile, e forse questo ha cambiato un po’ le cose, questo aiuterà la coppia a vincere questa edizione del programma? Al momento sembra che non ci sia questa possibilità anche se sabato scorso i due si fermeranno al primo posto in classifica almeno per i tecnici del programma. La finalissima si avvicina e sicuramente Alessandra Mussolini troverà un posto nel giro di boa finale perché se non saranno i giudici a votarla, ci penserà il pubblico con buona pace della Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli si scioglie con Alessandra Mussolini e Maykel Fonts a Ballando con le stelle?

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sabato scorso hanno portato sul palco un ‘tango serio’, almeno secondo Carolyn Smith che ha trovato i due davvero forti e intimi in questa esibizione. Mariotto è d’accordo con la presidentessa di giuria spiegando che la Mussolini finalmente si è lasciata andare con un tango davvero sentito che ha conquistato il suo interesse. Anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua sulla coppia e sulla loro esibizione e mentre Maykel rilancia al grido di ‘sei bellissima e molto interessante… possiamo vedere fuori cosa succede’, la giornalista trova la sua ‘rivale’ elegante nel ballo ma poi dopo rovina tutto scadendo nel suo solito modo di fare convinta che ci guadagnerà parecchio. Inutile dire la Mussolini non ha intensione di arrendersi, questa sera cosa porterà sul palco di Ballando con le stelle al fianco del suo Maykel Fonts?



