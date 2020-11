Alessandra Mussolini e Mikael Fonts/ Lui fuori per Covid, arriva Samuel Peron

Finale incerta per Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle 2020?

Alessandra Mussolini sarà costretta a ballare da sola nella finale di Ballando con le stelle 2020? In questi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci che parlano di un possibile problema per Mikael Fonts, lo stesso che potrebbe tenerlo proprio lontano dall’ultima esibizione di questa travagliata edizione in cui spesso la sua ballerina vip è finita con le spalle al muro dopo uno svenimento in diretta o un colpo al naso dietro le quinte. A poche ore dalla diretta è arrivata la notizia che le voci erano vere e che a mettere ko il ballerino è stato proprio il Coronavirus. Mikael Fonts è risultato positivo al virus e quindi dovrà stare alla larga dalla finalissima del programma lasciando la sua Alessandra da sola, almeno in parte, sul palco. Il loro ultimo ballo non andrà in scena ma, a differenza di quanto è successo con la Isoardi, Alessandra Mussolini avrà l’occasione di ballare con un grande escluso di questa edizione, Samuel Peron.

Alessandra Mussolini e Mikael Fonts si dividono ad un passo dalla finale, arriva Samuel Peron

Proprio Milly Carlucci a Storie Italiane ha annunciato quello che succederà in questa finalissima di Ballando con le stelle 2020: “Io ieri sera ho sentito fino a tardi Alessandra, che ovviamente è un po’ scoraggiata, un po’ giù. Lei però ha continuato a fare tamponi e anche quello di ieri era negativo. Noi le abbiamo offerto, perché lei deve fare la finale di ballare con Samuel Peron”. La neo coppia avrà poco tempo per preparare il ballo che dovranno portare sul palco questa sera anche se la Mussolini è davvero in crisi per aver perso il suo maestro: “Non è difficile per Samuel imparare tutte le coreografie, ma per Alessandra adattarsi a un’altra figura è complicato. Ci proviamo fino in fondo”. Un po’ meno sicura la diretta interessata che ha definito Milly Carlucci ottimista: “Abbiamo detto con Samuel che se riusciamo a strutturare un ballo lo faremo con tutto il cuore..Però se non ce la faremo spero di poter essere lì domani ad applaudire tutti i concorrenti, che sono diventati amici”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA