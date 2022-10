Alessandra Mussolini è Milva, Tale e Quale Show 2022/ È polemica sui social

Alessandra Mussolini è Milva, ma la polemica: assegnazione “politica”

Alessandra Mussolini sarà Milva nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2022 in onda oggi, 21 ottobre 2022, su Rai 1. Anche qui però, le polemiche sul web sembrano non placarsi. Molte di queste sono legate proprio al personaggio di Milva. Come è noto, quest’ultima, veniva chiamata affettuosamente La Rossa, sia per la sua fluente chioma, che per lo schieramento politico. Milva infatti era dichiaratamente di sinistra. Come da regolamento, non è ancora noto il brano dell’esibizione di Alessandra Mussolini. Chissà che l’ex parlamentare non ci riservi delle sorprese rispetto a un destino che ormai sembra esser certo. Non solo. Dopo la sua esibizione, sui vari canali social si sono create non poche polemiche.

A seguito del complimento scherzoso sulla sua ottima forma fisica fattole da Loretta Goggi infatti, Alessandra Mussolini si è limitata a un “Come faccio? Non mangio”. Risposta che però, non è affatto piaciuta al pubblico da casa, incolpandola di essere diseducativa e di trasmettere messaggi veramente molto pericolosi.

Alessandra Mussolini la più chiacchierata di Tale e quale Show

L’esibizione di Tale e Quale Show più discussa e chiacchierata della scorsa puntata, andata in onda nella serata del 14 ottobre 2022, è indubbiamente quella di Alessandra Mussolini che imita Lady Gaga. Al di là di un trucco e parrucco davvero sorprendenti, l’ex parlamentare non ha particolarmente brillato per le sue doti canore. Come è ovvio, il balletto e la vocalità della Mussolini in “Bad Romance” non hanno convinto i giudici, che però ne hanno apprezzato ironia e versatilità. Totalizzando solo 33 punti, si è così classificata solamente settima. La concorrente di Tale e Quale Show non è certo nuova alle polemiche e ne è stata travolta anche nell’ultima puntata.

Alessandra Mussolini infatti, è stata già al centro di numerose polemiche in passati contest televisivi. Primo tra tutti è indubbiamente il recente “Ballando con le Stelle” con la famosa lite tra Alessandra e Selvaggia Lucarelli. Sebbene a Tale e Quale Show sembra andare d’accordo con i giurati, il pubblico pare già schierato contro la persistente mancata diplomazia della Mussolini.











