Alessandra Mussolini: “Frank Sinatra? Innamorato di mia madre Maria Scicolone”/ “Hanno avuto una storia!”

Alessandra Mussolini, sua madre Maria Scicolone: dal simpatico aneddoto su Michael Jackson a Frank Sinatra

Alessandra Mussolini ha impreziosito il pomeriggio in compagnia de La Volta Buona con numerosi aneddoti e racconti, anche toccanti, con particolare riferimento al rapporto con i suoi genitori. Di suo padre Romano ha parlato con sofferenza, sottolineando come le mancanze e la sua assenza siano ancora oggi sensazioni vivide che ricorda con tristezza. Molto più dolci e gioiosi i ricordi e le curiosità legata alla figura di sua madre, Maria Scicolone.

Alessandra Mussolini: “Mio padre mi chiese di telefonare la sua amante”/ “L’ho fatto, fu come una violenza…”

“Mamma è stata straordinaria, è riuscita in operazioni abnormi come quella di Michael Jackson…”. Queste le parole di Alessandra Mussolini parlando con Caterina Balivo che, colta la palla al balzo, ha mandato in onda una vecchia intervista della madre, Maria Scicolone, che appunto raccontava il simpatico aneddoto della pizza divorata da Michael Jackson.

ROMANO MUSSOLINI E MARIA SCICOLONE, GENITORI ALESSANDRA MUSSOLINI/ “Ho vissuto male l'assenza di mio padre”

Maria Scicolone e la storia d’amore con Frank Sinatra, Alessandra Mussolini: “Una storia meravigliosa!

L’aneddoto più interessante e inedito è però arrivato subito dopo la clip riguardante l’aneddoto di Michael Jackson. Alessandra Mussolini ha infatti raccontato a Caterina Balivo di una grande storia d’amore di sua madre Maria Scicolone. La donna pare abbia fatto breccia nel cuore di un’icona della musica e del cinema internazionale: il grande Frank Sinatra. E’ stata proprio la conduttrice ad incalzarla sul tema, trovando la pronta risposta dell’esponente politico: “Era innamorato di mia mamma, hanno avuto una storia meravigliosa!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA