Alessandra Mussolini, infortunio a Ballando con le Stelle/ “Usciva tantissimo sangue”

Come sta Alessandra Mussolini e quale sarà il suo destino a Ballando con le stelle 2020? Nel corso della nuova settimana di prove, la Mussolini è rimasta vittima di un incidente proprio mentre si allenava per la coreografia da portare in scena questa sera con Maykel Fonts, suo insegnante e partner in questa avventura. Un incidente che l’ha portata a mettere a rischio la sua permanenza nella gara di Ballando. “È stato un colpo fortissimo, ho rischiato di dovermi operare – ha dichiarato Alessandra alle pagine del settimanale DiPiù, per poi aggiungere – al pronto soccorso ho passato momenti di angoscia”. Lacrime e tanto dolore per Alessandra Mussolini, che ha poi aggiunto: “Oltre a dolore, a farmi piangere è stato il rischio di non potermi esibire, questo sabato, in trasmissione. Ma io combatto!”

Alessandra Mussolini e il grande spavento per l’incidente al naso

Alessandra Mussolini non si abbatte, anzi, combatte anche dopo il brutto incidente che l’ha vista protagonista pochi giorni fa. Parlando dei momenti successivi all’incidente per le nuove prove di Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini nell’intervista ha poi svelato qual è stata la reazione e come si è poi comportato Maykel Fonts: “Mi rassicurava dicendomi che sarebbe andato tutto bene, ma nel tragitto verso l’ospedale l’ansia è aumentata. – ha raccontato la Mussolini, per poi concludere – Mi usciva tantissimo sangue ed ero convinta che il naso fosse rotto.”



