Alessandra Mussolini lascia Ballando con le stelle?/ “Incidente e emorragia, ora..”

Brutto imprevisto per Alessandra Mussolini. La concorrente di Ballando con le stelle si è infortunata durante le prove col suo partner di danza, il ballerino Maykel Fonts. Tutto è accaduto durante le prove della nuova coreografia: Alessandra Mussolini è rovinosamente caduta a terra, sbattendo il viso. Oggi, nel corso del nuovo appuntamento con Storie Italiane, sono arrivati importanti aggiornamenti sulle condizioni di salute e su quello che potrà essere il suo futuro nello show di Milly Carlucci. “Questo incidente non ci voleva” ha ammesso in lacrime la Mussolini, come racconta Libero Quotidiano. “Non si è rotto niente, torno a casa. Non posso ballare”, ha ancora ammesso la concorrente. Per poi spiegare le dinamiche dell’incidente: “Ma niente io ho sbagliato che mi sono messa dietro a Maykel quando ballava la coreografia”.

Alessandra Mussolini pronta a lasciare la gara di Ballando con le stelle

È stato il manager di Alessandra Mussolini, solo poche ore fa, a dare delle novità sulle sue condizioni dopo l’incidente: “Durante le prove ha avuto un incidente che le ha causato una forte emorragia al naso, adesso stiamo capendo il da farsi. – e ancora – Volevamo ringraziare lo staff di Ballando perché sono stati tempestivi nei soccorsi […] Speriamo che Alessandra possa fare la puntata, sapete quanto è forte e determinata”. Eppure pare che la volontà della Mussilini sia quella di chiudere in modo definitivo la sua avventura a Ballando. Il che sarebbe un altro durissimo colpo per lo show dopo Samuel Peron e Raimondo Todaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA