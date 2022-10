Alessandra Mussolini “Malgioglio mi ha salvato la vita”/ “Sono una mamma chioccia”

Alessandra Mussolini rivelazione su Cristiano Malgioglio: le sue dichiarazioni

Alessandra Mussolini è stata ospite di A ruota libera e proprio come un fiume in piena, ha parlato della sua vita a 360° con Francesca Fialdini. Nella lunga intervista, la conduttrice ha chiesto alla politica di fingere di essere una fan sfegatata del cantante Cristiano Malgioglio.

A questo punto, come riporta La Nostra Tv, Alessandra Mussolini dichiara: “Io però sono veramente una fan di Cristiano, mi ha salvato la vita per disperazione a me ed a mamma ha tradotto la canzone“. La politica ha dunque fatto riferimento al suo successo in Giappone, facendo capire di essere davvero molto grata all’arte di Malgioglio.

Alessandra Mussolini nella sua vita privata come mamma

Alessandra Mussolini, ai microfoni di A ruota Libera ha parlato della sua carriera, ma anche dei sogni che non si sono mai realizzati. La politica è, infatti, laureata in medicina ma ha sempre inseguito l’obiettivo di diventare attrice. Nel campo non ha mai sfondato e, dunque, si è dedicata all’altra sua grande passione: la politica.

Oltre al lavoro però, Alessandra Mussolini è anche mamma di tre splendidi figli: Caterina, Clarissa e Romano. Come riporta La Nostra Tv, la politica svela che tipo di mamma si sente di essere: “Sono una mamma chioccia ma loro sono adorabili. Romano è elettrico ma capisce subito se sto male”. Insomma, la concorrente di Tale e quale show ha svelato il suo tallone di Achille e un lato di lei che non emerge spesso la sua apprensione per i figli.

