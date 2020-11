Alessandra Mussolini, malore a Ballando con le Stelle/ Carlucci interrompe la puntata

Alessandra Mussolini accusa un malore durante la diretta di Ballando con le Stelle 2020. Al termine dell’esibizione con Maykel Fonts l’ex europarlamentare si accascia a terra sfinita. Cala il gelo, Milly Carlucci preoccupata si avvicina a passo svelto alla concorrente per accertarsi delle sue condizioni. “Acqua e zucchero, caramelle..”, borbotta la Mussolini stesa in pista. Al suo fianco Maykel Fonts, anche lui visibilmente preoccupato. Forse un calo di zuccheri o un abbassamento di pressione, certo è che in studio è calato il gelo per quanto accaduto. Milly Carlucci decide di anticipare la pubblicità, interrompendo la puntata per passare la linea al TG1. Sono momenti di grande preoccupazione per i fan di Alessandra Mussolini, che dopo la sorpresa della figlia ed un’ottima prova in puntata si è sentita poco bene.

Alessandra Mussolini, malore a Ballando con le Stelle, il suo coach: “non ha mangiato niente”

Ha chiesto acqua, zucchero e caramelle per riprendersi. L’aspirante ballerina è sempre stata cosciente, ma ora probabilmente ha bisogno di ricaricare le pile. Al rientro in studio dopo la pubblicità la Carlucci rassicura in primis i familiari di Alessandra: “sono stati momenti concitati, ma Alessandra sta bene“. “Lei non ha mangiato niente e adesso il risultato è stato peggiore”, spiega il suo coach Fonts. “Mi gira la testa, c’è il mondo che gira. Parla Maykel per me”, dice una Mussolini di nuovo pimpante ma a riposo.



