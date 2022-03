Alessandra Mussolini marito il Mauro Floriani e i figli Clarissa, Caterina, Romano/ Tradimento? Non dimentico

Mauro Floriani è il marito di Alessandra Mussolini. I due sono sposati da diversi anni e insieme hanno costruito una famiglia numerosa, coi tre figli Clarissa, Caterina e Romano. Un rapporto davvero solido quello che lega Alessandra al compagno, dato che la Mussolini è rimasta al suo fianco quando il suo nome è balzato tra i profili coinvolti nella vicenda delle baby squillo dei Parioli. Una brutta storia dalla quale però la dolce metà di Alessandra Mussolini è uscita pagando una multa di circa 1800 euro.

Lo scorso anno Alessandra ha partecipato a Ballando con le Stelle, in coppia con Mayke Fonts, provocando un pizzico di sana gelosia nei confronti del marito. “Lui mi conosce, sa che è un’esibizione, che rimane tutto lì. Sa che c’è l’esaltazione del ballo. Tutto serve in questo show. Se capita che sorga una puntina di fastidio va bene. Un pizzico di gelosia non fa mai male”, aveva raccontato.

Alessandra Mussolini e il periodo buio col marito Mauro Floriani: “Si va avanti, ma non si dimentica”

Per quanto riguarda la triste vicenda riguardante il marito Mauro Floriani, Alessandra si era smarcata dalla questione, con dichiarazioni piuttosto eloquenti: “Si va avanti, ma non si dimentica. Sono rimasta al suo fianco per amore della famiglia e dei figli. Il perdono spetta al Papa, ai preti e alle suore, non agli uomini”. E ancora, in un’altra intervista sul tema, aveva ribadito i motivi che l’avevano spinta a restare al suo fianco: “Perché vivi, comprendi e stai con una persona, che diventa praticamente fondamentale per te. Lo è stata in passato e lo sarà in futuro, per i nostri figli, per me e per la mia famiglia. Per questo l’ho fatto… ma chi perdona veramente?”.

