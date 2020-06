Alessandra Mussolini/ Minaccia choc in pacco Leroy Merlin: “fascista di merd*” e…

Pubblicità

Nella nuova puntata di Live Non è la d’Urso, si parlerà di quanto accaduto ad Alessandra Mussolini nelle ultime settimane. L’esponente politica, stando a quanto riferito da Repubblica.it, avrebbe ordinato dei mobili ma alla consegna del pacco, nello scatolone avrebbe anche trovato dell’altro e per l’esattezza un foglio con la scritta: “Fascista di merd*”. Sul medesimo foglio anche una minaccia disegnata, ovvero un pupazzo a testa in giù. Un episodio gravissimo, prontamente denunciato dalla Mussolini che con ogni probabilità lo racconterà in prima persona durante la puntata di stasera di Live, nella quale la padrona di casa Barbara d’Urso ha già annunciato: “Ed inoltre una notizia choc”. A cosa farà riferimento? Intanto, scrive ancora Repubblica, la Mussolini si sarebbe già rivolta anche al suo avvocato affinché possa avere in tempi brevi un risarcimento dal negozio Leroy Merlin di Roma presso il quale aveva eseguito l’ordine poi contenente anche l’incredibile minaccia. E’ stato proprio l’avvocato Federico Vecchio, suo legale, a raccontare l’accaduto che ha coinvolto l’esponente politica nei giorni scorsi.

ALESSANDRA MUSSOLINI: MINACCIA CHOC IN PACCO LEROY MERLIN

Era lo scorso primo giugno quando Alessandra Mussolini si sarebbe recata presso il noto negozio Leroy Merlin nel centro commerciale Porta di Roma con l’intento di comprare dei mobili da giardino. Tutto sarebbe filato liscio e dopo aver completato l’acquisto l’esponente politica avrebbe chiesto che l’ordine le venisse consegnato a domicilio, presso la sua abitazione. E’ il 5 giugno quando la società incaricata dal negozio, la Lacchi spa, consegna il pacco alla Mussolini che, dopo aver aperto gli scatoloni si ritrova l’amara sorpresa. Racconta in merito l’avvocato Vecchio: “All’interno di una delle scatole la mia assistita ha trovato un foglio con la scritta ‘Fascista di m…’ e un disegno con un pupazzo a testa in giù, un chiaro richiamo ai fatti di piazzale Loreto”. L’episodio è subito stato bollato dal legale “gravissimo, una minaccia preoccupante”. Per tale ragione la Mussolini è intervenuta denunciando l’accaduto alla stazione dei carabinieri di piazza Bologna, nella Capitale ed ha già fatto sapere di voler procedere con la richiesta di un risarcimento. Repubblica ha contattato l’azienda che si è detta “dispiaciuta e colpita per quanto accaduto all’onorevole Alessandra Mussolini. Condanniamo e ci dissociamo da questo increscioso episodio. Abbiamo già avviato un’indagine interna per ricostruire l’accaduto, individuare gli eventuali responsabili (siano interni o nostri partner) e nel caso applicare provvedimenti disciplinari in merito”.



