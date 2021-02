Alessandra Mussolini: “Mio marito mi ha messo il cellophane”/ “Quando Maykel Fonts..”

Ospite a La Vita in diretta, Alessandra Mussolini ha ripercorso la sua vita privata e la carriera arrivando ai giorni nostri. Grande attenzione, però, è stata data alle sue ultime avventure televisive: Ballando con le stelle e Il cantante mascherato. Nella prima, in particolar modo, la Mussolini ha dato il via a molte polemiche in studio per non parlare degli scontri con Selvaggia Lucarelli in primis, al contempo ha però stupito il pubblico con i suoi progressi nel ballo. Si è però parlato anche di Covid, visti i casi che ci sono stati a Ballando e, stando a quanto riporta Ilfattoquotidiano, approfittando del collegamento del professor Bassetti, la Mussolini ha raccontato di come in Rai veniva affrontato il problema. “In Rai ci sono dei controlli strettissimi, ho fatto tanti tamponi – ha dichiarato l’ex parlamentare, facendo poi una confessione inaspettata – Quando Maykel fu contagiato mio marito mi ha messo il cellophane“.

Alessandra Mussolini e la riflessione sul Covid a La vita in diretta

Alessandra Mussolini poi ha aggiunto: “Non potersi abbracciare è un sacrificio. Quando abbracci i figli dici ‘oddio, li sto abbracciando’. Mamma è a casa, la vedo pochissimo e sempre con cautela”. Tornando poi a parlare delle sue esperienze televisive, la Mussolini ha dichiarato: “Non mi interessa nulla del mio passato, la vita ti cambia e bisogna reinventarsi.” Così ha precisato: “Il Covid ci ha insegnato a vivere alla giornata. Milly Carlucci mi ha liberato da un senso di pesantezza. Io non ho mai ballato, non ho mai fatto pilates, sai queste cose.. il mio fisico è merito di Milly”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA