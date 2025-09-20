Alessandra Mussolini parla del tradimento di nonna Rachele e confessa perché lo fece.

Alessandra Mussolini, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della sera ai microfoni di Aldo Cazzullo, ha parlato del rapporto di nonna Rachele con nonno Benito. Alessandra Mussolini ricorda perfettamente nonna Rachele che è morta nel 1979 quando lei aveva 17 anni. La Mussolini, tornando indietro nel tempo, svela che nonna Rachele ha sempre fatto parte della sua vita ed era molto diversa da nonna Romilda, la mamma della madre e della zia Sophia Loren.

«Nonna Romilda era alta, bionda, bella, affusolata, sempre truccata, tacchi alti e gonna lunga. Nonna Rachele era bassina, ma aveva occhi azzurrissimi, lucenti, che parevano sempre illuminati dal sole. Mia figlia Clarissa ha i suoi stessi occhi, e gli stessi ricci biondi: le assomiglia», ricorda Alessandra Mussolini che poi svela i dettagli del rapporto tra nonna Rachele e nonno Benito.

Alessandra Mussolini: “Ecco perché nonna Rachele tradì nonno Benito”

Alessandra Mussolini, ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, racconta che nonna Rachele «aveva una venerazione per lui. Ma teneva al riserbo. Non se ne parlava. Però, come le dicevo, mi portava sempre sulla sua tomba. Un rito». L’ultima volta in cui la Mussolini andò in ospedale a trovare la nonna, le cadde un ciondolo “su cui erano incise due lettere. Una era certo una R, come Rachele. L’altra era indecifrabile. Poteva sembrare una B. Ma poteva essere anche una C”.

La Mussolini, così, svela che quella C poteva essere l’inizio del nome di un uomo che la nonna aveva conosciuto: «Come Corrado. Corrado Varoli. Un uomo che aveva affascinato mia nonna fin dall’adolescenza. L’aveva visto passare a cavallo, tutto elegante, con il frustino, e lei che era poverissima ne era rimasta colpita. Lui avrebbe voluto sposarla. Ma lei aveva scelto Benito», ricorda ancora Alessandra. Quell’amore, tra Rachele e Benito, inizialmente, non trovò l’approvazione dei rispettivi genitori e lo stesso Benito provò a sfuggire al matrimonio ma, alla fine, vince Rachele. Con Corrado Varoli, poi, Rachele tradì Benito Mussolini e a sorprenderli insieme fu la sorella di lei: “Corrado Varoli era stato non a caso scelto da mia nonna per lavorare a Villa Carpena come amministratore. Furono sorpresi da un’altra sorella di Rachele, Augusta, che entrò in camera con il vassoio della colazione e li trovò insieme” – racconta per poi svelare il motivo del tradimento – «Non per vendetta. Anzi. Per riequilibrare la situazione. Per vedere cosa si provava a fare quello che lui aveva fatto spesso: stare con un’altra persona. E, in qualche modo, anche per riconquistare il marito».

