Alessandra Mussolini “Pronta a spogliarsi in prima serata su Rai2″/ Cosa succede?

Nudi per la vita, Alessandra Mussolini concorrente nel nuovo show di Rai2?

Durante la presentazione dei prossimi palinsesti Rai è stato annunciato lo show Nudi per la vita, adattamento italiano del format internazionale Who bares win. Si tratta di un docu-reality che ha l’obiettivo di far sorridere il pubblico ma, al contempo, anche di far riflettere sull’importanza della prevenzione e del proprio corpo. Alla guida dello show, che andrà in onda in quattro prime serate a partire da settembre su Rai2, ci sarà Mara Maionchi. A mettersi in gioco saranno alcuni volti dello spettacolo che si cimenteranno con la preparazione corale di una performance di ballo e striptease.

Alessandra Mussolini piange per la mamma Maria: "È fragile"/ D'Urso: "Io non ce l'ho più ma…"

Non mancano indiscrezioni sui nomi di coloro che vedremo cimentarsi in questo spogliarello su Rai 1. Dopo i primi rumor, che paiono confermati, sulla presenza di Elisabetta Gregoraci, pare che sarà in scena anche Alessandra Mussolini.

Alessandra Mussolini nel cast di Nudi per la vita?

A lanciare l’indiscrezione della presenza della Mussolini nel cast è il sito Dagospia, che scrive: “Alessandra Mussolini ha chiuso con la politica da qualche tempo, ormai a tutti gli effetti un volto tv. Dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle e a Il Cantante Mascherato è pronta per il tris: sarà nel cast di Nudi per la vita. Un programma dedicato alla prevenzione medica che vedrà vip alle prese con uno spogliarello in stile Full Monty. Alla conduzione Mara Maionchi, la Mussolini ha detto sì!” Dunque la Mussolini avrebbe già accettato la proposta e sarebbe un’altra concorrente ufficiale di questo nuovissimo show di Rai2. Come se la caverà in questa nuova avventura?

Alessandra Mussolini, scherzo Le Iene/ In campo contro omofobia. Lei: "Siete stron*i"

