Alessandra Mussolini/ “Quando è stata messa in discussione l’alchimia tra me e Maykel..” (Domenica In)

Alessandra Mussolini torna ospite della nuova puntata di Domenica In, il contenitore di successo condotto da Mara Venier su Rai1. A distanza di una settimana dalla finale di Ballando con le Stelle, la politica è pronta a raccontare la sua bellissima esperienza nel dance show di successo dove, nonostante il parere contrario della giuria, è riuscita ad arrivare alla fase finale classificandosi al terzo posto. Un percorso lungo e tortuoso quello vissuto dalla nipote di Sophia Loren, ma che le ha cambiato la vita. A rivelarlo dalle pagine del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini è stata proprio lei che, parlando di Ballando, ha detto: “la danza mi ha fatto rinascere, a Ballando con le stelle ho scoperto una nuova me”. Un’avventura difficilissima, ma da cui è uscita vincitrice conquistando il cuore del pubblico e facendo cambiare idea a non poche persone sul suo conto.

Alessandra Mussolini: “Ballando mi è servito per vivere la vita con più leggerezza”

Alessandra Mussolini ha più volte precisato come non avrebbe mai e poi mai pensato alla possibilità di vincere, anzi più volte ha detto “è una sconfitta in partenza”, ma alla fine si è dovuta ricredere visto che si è classificata al terzo posto della classifica finale. Un risultato grandioso, anche se non sono mancate le polemiche e le critiche che da sempre la coinvolgo. Oggi però Alessandra è una donna nuova e non ci fa più caso: “le critiche, oggi, non mi feriscono più, ma non nascondo che quando è stata messa in discussione l’alchimia tra me e Maykel ci sono rimasta male. Non tanto per me, quanto per lui”. Infine la Mussolini ha parlato anche di una delle più grandi emozioni vissute a Ballando con le Stelle: condividere il palcoscenico con il figlio Romano: “sono crollata. In passato sarebbe stato impensabile farmi vedere in quelle condizioni, visto che ho sempre avuto tutto sotto controllo”. Alla fine Ballando le è servito per vivere la vita con più leggerezza.



