Alessandra Navarra, fidanzata Matteo Pessina/ Nuova dedica in caso di gol?

Scopriamo chi è Alessandra Navarra

Alessandra Navarra è la fidanzata di Matteo Pessina, il centrocampista dell’Atalanta e della Nazionale Italiana di calcio. Un grande amore quello che lega la giovanissima coppia che sta insieme da circa sei anni. Alessandra e Matteo, infatti, fanno coppia fissa dal 2015 e sul conto di questa misteriosa ragazza si conosce davvero poco. Ragazza dal carattere schivo e riservato, Alessandra è presente sui social ma con un profilo privato anche se la sua popolarità è in costante crescita per via delle performance sul campo del fidanzato Pessina che si è fatto notare durante gli Europei di Calcio 2021. Pessina è tra i calciatori più giovani della Nazionale degli Azzurri allenata da Roberto Mancini e si è fatto notare segnando due reti importantissimi: la prima contro il Galles e poi durante gli ottavi di finale contro l’Austria. Sul loro amore non è dato sapere altro, visto che entrambi sono molto riservati.

Alessandra Navarra e Matteo Pessina insieme dal 2015

Alessandra Navarra e Matteo Pessina sono una coppia dal 2015. Sei anni d’amore per il centrocampista dell’Atalanta e della Nazionale Italiana di calcio e la giovanissima ragazza su cui si conoscono davvero pochissime informazioni. Se su Alessandra si conosce poco, su Matteo Pessina ci sono molte più informazioni. Tra i più giovani giocatori della Nazionale degli Azzurri, Pessina gioca nell’Atalanta ed è tra i migliori centrocampisti del campionato italiano di serie A dove ha avuto la possibilità di crescere e migliorare sotto la guida di Gasperini a Bergamo. Pessina ha debuttato nella Nazionale Italiana l’11 novembre del 2020 a soli 23 anni.

L’anno dopo, nel 2021, ha messo a segno due goal durante l’amichevole contro San Marino, mentre durante gli EURO 2020 ha segnato due reti importantissime: la prima contro il Galles e poi una rete durante gli ottavi di finale contro l’Austria. In realtà in pochi sanno che Pessina era stato escluso dal CT Roberto Mancini tra i convocati degli Europei 2020, ma è stato successivamente chiamato in seguito all’infortunio di Sensi.

