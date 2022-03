Alessandra Nicita, ex di Marco Alemanno/ La polemica su Lucio Dalla “La nostra non è una storia inventata”

Alessandra Nicita è l’ex di Marco Alemanno considerato l’ex compagno di Lucio Dalla. La donna ha smentito la cosa con un’intervista anche se le sue parole sono state travisate e per questo motivo ha voluto fare una serie di precisazioni dalle pagine di BolognaToday.it: “non si tratta di una storia inventata, ma l’intervista non è veritiera per molti aspetti visto che io non ho mai detto né che ci sia stata un’intromissione da parte di alcuno nella mia relazione con Marco, né che lui sia stato l’ultimo compagno di Dalla. Come invece è stato scritto. Sono un’artista ed è proprio la mia sensibilità che mi porta ben lontana da dichiarazioni di questo tipo”.

La ex compagna di Marco Alemanno ha poi aggiunto: “non mi piace per niente la frase: “E’ stata proprio lei, Alessandra Nicita, che all’epoca del fatale incontro erà però la fidanzata dell’ultimo compagno di Dalla”. Smentisco, mai detto nulla del genere”.

Alessandra Nicita e Marco Alemanno: il nostro incontro con Lucio Dalla

Alessandra Nicita oltre a smentire la storia tra l’ex compagno Marco Alemanno e Lucio Dalla si è anche soffermata sull’identità della donna apparsa accanto al collaborare durante i funerali del cantautore bolognese. “Non è la sorella di Marco né la fidanzata. Io so semplicemente che è una sua amica” – ha detto Alessandra che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito ai rapporti attuali con Alemanno: “non mi piace che il nostro rapporto venga strumentalizzato”.

La donna, invece, ha raccontato come e quando hanno incontrato e conosciuto Lucio Dalla: “avevamo come meta Firenze, ma io ero curiosa di conoscere Bologna perchè qui aveva studiato mio padre. Scesi dall’autobus in via Farini, Marco ha visto passare Lucio e io gli sono corsa dietro per salutarlo. Gli siamo stati simpatici, ha visto qualcosa in noi e ci ha persino invitati ad entrare a casa sua, si è fidato di noi senza neppure conoscerci…insomma con tutte quelle cose preziose in casa, avremmo potuto essere anche dei malintenzionati. Ma lui diceva che gli bastava guardare negli occhi una persona per capire. Da qui è nata la nostra amicizia e poi Marco ha cominciato a lavorare con lui”.

