Alessandra Pierelli dopo Uomini e Donne non trova lavoro/ “Amadeus portami a Sanremo”

Dopo Uomini e Donne, Alessandra Pierelli ha rischiato di morire: “Sono finita in coma, mia madre mi ha salvata quando…”

Scorreva il lontano 2004 quando, nello studio di Uomini e Donne, i petali rossi cadono su una delle coppie più apprezzate di sempre del celebre programma d’amore, si tratta di Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli. Sono passati ben 18 anni da quel momento e oggi, ahimè, i due non stanno più insieme. Alessandra Pierelli oggi è una donna diversa e, di come è cambiata, di ciò che ha fatto e dei suoi obbiettivi futuri, ha voluto parlare in una lunga intervista per il settimanale Mio. Dopo la sua relazione con Costantino Vitagliano, Alessandra ha trovato un nuovo amore, si tratta di suo marito Fabrizio Baldassari con cui ha messo alla luce due splendidi figli, Daniel e Liam.

È proprio per loro che la donna aveva deciso si uscire dai riflettori e interrompere la sua carriera televisiva. Durante la sua vita Alessandra Pierelli, ha confidato anche, di aver letteralmente scampato la morte. Nel 2006 infatti è finita in coma per un intervento di liposcultura: “È stato l’errore più grande della mia vita. Ho rischiato di morire. Mi ha salvata mia madre che, in clinica, si è accorta che c’era un problema reale che si stava trasformando in qualcosa d’irreversibile. Ha chiamato l’ambulanza e poi sono arrivata al Gemelli di Roma che non smetterò mai di ringraziare”, ha confidato.

Alessandra Pierelli, dopo Uomini e Donne, è pronta a tornare in TV ma: “In Italia è difficile rimettersi in gioco…”

È così che Alessandra Pierelli, dopo aver dedicato molti anni alla famiglia, ha confidato al settimanale Mio di voler tornare a fare televisione. Un obbiettivo che, ahimè, oggi non sembra riuscire a raggiungere. La donna ha inoltre svelato di avere un sogno nel cassetto, partecipare come valletta al Festival di Sanremo: “Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo. In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molti provini ma non è semplice. Quando sono nati i bambini ho smesso un po’ con tutto.

Non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi tutti gli attimi della crescita dei miei figli. Ora che sono grandi, se capitasse qualche opportunità, magari a teatro, la valuterei con piacere”, ha affermato. Nonostante per ora non sia riuscita a raggiungere i propri obbiettivi televisivi, Alessandra Pierelli non si è persa d’animo e, a 40anni, si è buttata in un nuovo progetto: il 22 ottobre scorso ha infatti lanciato la sua prima ufficiale linea di anelli!

