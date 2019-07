Alessandra Pierelli sul caso Bibbiano/ “Ergastolo per questi malati mentali, schifo!”

Il caso Bibbiano ha fatto discutere e continua a farlo. In tanti si sono espressi sulla delicatissima vicenda, tra questi anche molti volti dello spettacolo che si sono detti indignati. Nelle ultime ore, anche Alessandra Pierelli ha voluto dire la sua sulla questione. Lo ha fatto con un lungo post su Instagram, affiancato da una foto che la vede al mare, al fianco dei suoi due bambini. “Loro sono i miei figli, li ho fatti io, voluti, cercati…. li amo più della mia vita.” esordisce la Pierelli nel suo lungo messaggio. Poi l’argomento si sposta su altro: “Mi fermo a pensare a Bibbiano, lo schifo che leggo, che sento…” il riferimento è proprio a quanto trapelato ormai qualche tempo fa su Bibbiano e sulla delicata vicenda che ha come protagonisti dei bambini.

Alessandra Pierelli: “Pene severe per questi malati mentali”

Lo sfogo di Alessandra Pierelli in merito si fa infatti duro: “togliere un figlio ad un madre e ad un padre, toglierli la quotidianità, la gioia di condividere tutto, le gioie, le sofferenze, la buonanotte, il buongiorno, la sculacciata, i compiti, i baci, gli abbracci, le febbri, le notti in bianco, l’accompagnarli a scuola, portarli a fare sport, guardarli crescere, vederli cambiare, camminare soli.” scrive l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Poi arriva ad una conclusione condivisa sul web da molti: “Il business sulla pelle dei bambini NO!!!! Pene severe per i malati mentali che hanno creato tutto ciò, ma severe sul serio. E-R-G-A-S-T-O-L-O ( per non dire altro) io non sto zitta!!!!!”

