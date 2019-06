ALESSANDRA PROCACCI/ Riscatto dopo il no ad Amici: “Se vincessi…” (All Together Now)

Chi è Alessandra Procacci finalista di All Together Now

Sorpresona all’interno del programma All Together Now, il talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax. Alessandra Procacci era già stata in quel di Mediaset, e precisamente ad Amici, dove non era riuscita a emergere per chissà quale motivo. Forse l’inesperienza; forse non era ancora pronta. Forse, insomma, non era l’Alessandra che è ora, la ragazza grintosa che spicca letteralmente il volo e conquista il “sì” unanime della giuria. Dopo la delusione ad Amici, la Procacci non ha messo da parte la sua passione per la musica. Al contrario, ha continuato imperterrita a coltivarla (e a quanto pare ha fatto bene). Oggi, l’intenzione è di dare una svolta alla sua vita e alla sua carriera di cantante, che – come si è visto – non è mai ufficialmente decollata. Alessandra Procacci non è l’unico volto già noto di All Together Now. Nel corso dell’edizione, infatti, abbiamo visto sfilare anche un’ex concorrente del Grande fratello 11.

Alessandra Procacci: “Una parte del premio a mia figlia Sofia”

Alessandra Procacci è una che non si arrende. Con la sua voce “spettina” il muro di All Together Now, che incanta e stupisce allo stesso tempo. Forte della breve (ma intensa) esperienza in tv, Alessandra sa come muoversi sul palcoscenico. L’ex amica di Maria è andata oltre il rimpianto, oltre la delusione, dimostrando una tenacia e una perseveranza che potranno aiutarla nel mondo dello spettacolo, abituato a masticarti e sputarti come gli conviene. Dopo l’esibizione, accolta con entusiasmo in particolare da Gianluca Vacchi (“questa volta ci sono stati due 100. Penso che sia io il responsabile. Lei è una straordinaria interprete così com’è straordinario il suo percorso vita”), Alessandra ha fatto sapere di essere madre di una splendida bambina: “Una parte del premio vorrei metterla in un cassettino per Sofia così, quando diventerà grande, potrò darle un futuro universitario o delle lezioni di canto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA