Alessandra Raya, moglie Nino Formicola/ Ecco quando hanno deciso di sposarsi

Alessandra Raya è ormai nota al pubblico televisivo per essere la moglie di Nino Formicola. I due hanno deciso di sposarsi dopo diversi anni di relazione e solo perchè il comico, approdato all’Isola dei Famosi, ha compreso di voler fare il grande passo. “All’Isola dei famosi mi sono reso conto che, quando immaginavo il ritorno alla civiltà, pensavo sempre per due, non più per me stesso”, ha dichiarato all’epoca l’artista al settimanale Chi, “Gli altri naufraghi mi hanno detto: “Perché non ti sposi, allora?”. E io: “Si può fare”. Poi, siccome credo che se uno si sposa debba avere la serietà e il pensiero giusto, mi sono detto che, già che ci siamo, e dovendo fare un matrimonio, ci sposiamo in chiesa”. I due condividono poi l’amore per la cucina, anche se è Nino a mettersi ai fornelli. “Non so se sia fortunata o meno”, ha dichiarato tempo fa a RicettaeCucina, “però mettiamola così: ci bilanciamo alla perfezione, visto che io cucino e lei mangia”. Formicola sa bene come conquistare la ua dolce metà a tavola: “Se voglio colpirla le preparo i suoi piatti preferiti. Lei ama il pesce, per cui penserei ad un menu di mare. Quando è stato il suo compleanno, ho organizzato una cena a sorpresa insieme alle sue amiche”.

Alessandra Raya, moglie Nino Formicola: 9 anni da fidanzati e…

Nove anni come fidanzati: Alessandra Raya ha dovuto attendere un po’ prima che Nino Formicola chiedesse ufficialmente la sua mano. In passato Alessandra ha lavorato per un breve periodo in tv, riuscendo a diventare conduttrice del programma Popcorn. Poi ha deciso di guardare altrove e si è laureata in Farmacia, diventando poi manager di un’azienda. Anche se la Raya è diventata la compagna di Formicola solo dieci anni fa, i due si sono conosciuti molto tempo prima. “Il primo incontro risale a 30 anni fa”, ha detto lei a Grand Hotel tempo addietro, “all’epoca ero sposata con Paki [Pasquale Canzi de I Nuovi Angeli, ndr] e frequentavo gli stessi ambienti di Nino, i locali di cabaret e musica. Insomma, lo conoscevo di vista e di fama”. La bellezza della Raya poi ha conquistato subito il comico, che già all’epoca ha cercato di corteggiarla. “Nino era un gran donnaiolo, difatti una sera ci provò anche con me”, ha raccontato, “pur sapendo che ero impegnata. ‘Benissimo’, mi disse quando gli feci presente che avevo un marito, ‘io non sono geloso’. Gli risposi che le battute comiche non mi avevano mai fatto ridere e lui si congedò con un sorriso sarcastico. Fui io a cercarlo nel 2009”. Oggi, sabato 18 luglio 2020, Nino Formicola sarà invece presente a La sai l’ultima?, in onda nel prime-time di Canale 5. Alessandra non sarà al suo fianco, ma di certo lo ha supportato in questa nuova pagina televisiva, così come ha sempre fatto in tutte le attività teatrali.



