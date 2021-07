Alessandra Sardoni si è sposata: chi è marito?/ Enrico Mentana: “Un Royal Wedding”

Alessandra Sardoni si è sposata. La nota e stimata giornalista di La7 ha fatto il grande passo, ma non è stata lei ad annunciarlo. Riservata come sempre per quanto concerne la sua vita privata, non aveva fatto trapelare nulla pubblicamente. Ci ha pensato, però, il direttore del Tg La7 ad annunciare il matrimonio. Lo ha fatto con un post su Instagram che ha fatto subito rimbalzare la notizia da social in social. «Un altro Royal Wedding, oggi sull’Amiata», ha scritto Enrico Mentana pubblicando le foto in cui è ripresa in maniera fugace Alessandra Sardoni con un uomo ritratto di profilo. Chi è il marito della giornalista? In realtà è un mistero, proprio alla luce di quella riservatezza di cui parlavamo.

Poco si sa della sua vita privata, figurarsi di quella sentimentale. Ma complice l’annuncio di Mentana la notizia si è diffusa e quindi sono arrivati tanti auguri anche dagli estimatori della giornalista, oltre che dai colleghi.

ALESSANDRA SARDONI, GLI AUGURI DOPO IL MATRIMONIO

«Tanti auguri Alessandra», ha scritto ad esempio Tommaso Labate tra i commenti al post di Enrico Mentana. Non sono mancati commenti ironici, come uno su Twitter: «Alessandra Sardoni si è sposata!! Com’è possibile che questa donna riesca ad avere una vita oltre La7, oltre Mentana??! Sempre più dea Mazzo di fioriMazzo di fiori», ha scritto un utente. Il riferimento è al grande impegno della giornalista, che recentemente ha vinto il Premio Boccaccio 2021 al Giornalismo.

ALESSANDRA SARDONI, LA CARRIERA

Laureata in filosofia del linguaggio, Alessandra Sardoni ha mosso i primi passi nel giornalismo lavorando per l’edizione di Napoli de La Repubblica e per Mediaset. Nel 1991 ha cominciato a lavorare per VM Giornale, il telegiornale di Videomusic. Dal 1994 è diventata cronista parlamentare, quindi ha iniziato a occuparsi di politica, prima per Videomusic, poi per Tac e infine per La7, di cui è una degli inviati di punta. Ma ha condotto anche Otto e Mezzo, mentre ora al mattino conduce Omnibus alternandosi con Andrea Pancani. Nel 2014 ha condotto In Onda. Inoltre, collabora con Il Foglio. Nel biennio 2013-2014 è diventata la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente dell’associazione stampa parlamentare. L’anno dopo ha vinto il Premiolino, il più antico e prestigioso premio giornalistico italiano.

