Alessandra Scarci, chi è la fidanzata di Pietro Fanelli/ Lui già in crisi all’Isola: “Vorrei solo guardarla”

Alessandra Scarci è la fidanzata di Pietro Fanelli, concorrente dell’Isola dei Famosi 2024

Pietro Fanelli si è già assicurato un posto tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2024. Il modello e poeta, tra i concorrenti ‘non Vip’ di questa edizione, è finito al centro di liti e critiche in poche ore di permanenza sull’isola. E nelle ultime ore, si è anche lasciato andare ad un primo sfogo. Pietro Fanelli è crollato in lacrime per la fidanzata. Lei è Alessandra Scarci, che su Instagram si presenta come conduttrice, attrice e dottoressa in psicologia.

Alessandra si mostra, poi, in tutta la sua bellezza in una serie di scatti postati sullo stesso social, e in alcuni di questi la vediamo proprio al fianco di Pietro. I due, nelle foto, si baciano e si guardano intensamente. Non mancano poi dichiarazioni d’amore del modello tra i commenti: “Amanti per sempre”, o ancora “Mi sono innamorato di te”. Parole che confermano, dunque, la natura del loro rapporto.

Pietro Fanelli crolla per la fidanzata Alessandra Scarci: “Mi manca, vorrei solo guardarla…”

Della fidanzata, Pietro Fanelli ha parlato proprio in questi primi giorni all’Isola dei Famosi 2024. È a lei che è andato il suo pensiero, in quanto è di Alessandra che inizia a sentire fortemente la mancanza in Honduras. “Io vorrei solo guardarla, anche solo un momento…Un attimo…” ha detto Pietro tra le lacrime, sfogandosi poi con Peppe Di Napoli. “È bello questo… Tu hai capito qua che la ami tanto… È servito questo…Ti è servito tanto… Tu magari stavi con lei e vedevi un’altra e ti innamoravi dell’altra… Adesso senti la sua mancanza e questo significa che le vuoi tanto bene…”, ha replicato allora il pescivendolo. La distanza avrebbe dunque portato Pietro a meglio comprendere i suoi sentimenti per la fidanzata Alessandra. È possibile che di questo argomento si parli questa sera, nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2024.

