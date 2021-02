Alessandra Sgolastra, ex fidanzata Andrea Zenga/ “Finita in modo naturale”, ora lei…

La relazione tra Andrea Zenga e l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra è finita da tempo nel silenzio e nel rispetto più assoluti. Lui, nella casa del Grande Fratello Vip, ormai si dichiara ufficialmente single e senza quindi alcuna complicazione sentimentale, a differenza di Rosalinda Cannavò alla quale si è ormai dichiarato. Al tempo stesso non sa che probabilmente anche la sua ex Alessandra, con la quale ha condiviso l’esperienza televisiva a Temptation Island ha trovato una nuova persona con la quale condividere la sua vita. Nelle ultime settimane, mentre Andrea ha dedicato alcune parole alla loro relazione, la Sgolastra ha dimostrato di essere andata oltre postando uno scatto social insieme ad un nuovo ragazzo.

Il presunto nuovo fidanzato della ex di Zenga sarebbe un giovane, tale Luca Clementi, non appartenente al mondo dello spettacolo. Sul conto del nuovo ragazzo si sa molto poco anche se, come scrive Today, potrebbe essere amico (o comunque conoscente) di Andrea, dal momento che quest’ultimo lo seguirebbe sui social. Mentre, quindi, Alessandra ha deciso di ripartire al fianco di una nuova persona nel massimo riserbo, Andrea ha momentaneamente messo da parte la sua proverbiale timidezza per esprimere il suo interesse nei confronti di Rosalinda, con la quale potrebbe iniziare una nuova storia sotto lo sguardo indiscreto delle telecamere del GF Vip.

ALESSANDRA SGOLASTRA, EX FIDANZATA ANDREA ZENGA: PERCHÉ È FINITA?

Dopo quattro anni – con l’intermezzo di Temptation Island – la storia d’amore tra Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga è arrivata al capolinea. “Il rapporto con Alessandra è andato via via scemando”: a parlarne a Casa Chi era stata nelle passate settimane la mamma di Zenga, Roberta Termali, che ha svelato anche i presunti motivi della loro rottura. “Non avevano più le stesse prospettive di vita, è finita in maniera naturale”, aveva detto la donna. I loro sentimenti si sarebbero spenti gradualmente e, quando Andrea si sarebbe detto pronto al confronto con la ragazza, avrebbe compreso che nessuno dei due aveva più gli stessi sentimenti che li avevano uniti fino a quel momento. Parlando della Sgolastra, la Termali l’aveva definita come “una figlia adottata” e aveva ribadito il suo essere “una ragazza molto timida e riservata”, come ha dimostrato in questi mesi, in occasione della presenza costante sotto le telecamere del suo ex fidanzato. A lei Zenga di recente aveva dedicato parole di grande stima, rivelando in una conversazione con gli amici di loft: “Dopo di lei non ho trovato nessuna che mi prendesse allo stesso modo”. E dopo aver ribadito di essere stato lasciato da Alessandra, aveva detto con un sorriso: “Finalmente mi sento pronto per conoscere una persona nuova”.



