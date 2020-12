Alessandra Sgolastra, ex fidanzata Andrea Zenga/ “Lasciarsi? Decisione giusta”

Alessandra Sgolastra è l’ex fidanzata di Andrea Zenga, il figlio di Walter Zenga “promosso” a concorrente del Grande Fratello Vip 2020. La storia d’amore tra i due è stata al centro della prima edizione di Temptation Island Vip con Alessandra visibilmente incuriosita dal tentatore Andrea Cerioli successivamente approdato sul trono di Uomini e Donne. Durante il falò di confronto finale la decisione di Andrea di lasciare il programma da single; una scelta che il figlio del noto portiere di calcio decide di prendere dopo aver visto la fidanzata vicinissima al tentatore Andrea Cerioli. Sta di fatto che qualche mese dopo la partecipazione a Temptation Island Vip la coppia si è riavvicinata dandosi così una seconda possibilità che però non ha avuto un esito positivo visto che, qualche tempo dopo, è stato sempre Andrea ad annunciare con un post sui social la fine della storia d’amore con Alessandra.

Alessandra Sgolastra: perchè è finita con Andrea Zenga?

“Ciao ragazzi! Fino ad ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo quindi non ne vorrei parlare ma, viste le numerose domande che mi vengono fatte, mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato nessun litigio o altro ma semplicemente è andata così e credo che sia stata una decisione giusta presa da entrambi” – ha scritto in quell’occasione Andrea Zenga sulla fine della storia d’amore con Alessandra Sgolastra. Il figlio di Walter Zenga ha messo così la parola “fine” alla sua storia con Alessandra. In tanto il nome della ragazza è tornato a farsi sentire in alcune dichiarazioni di Andrea Cerioli che, nel 2018 dopo l’esperienza di Temptation Island Vip, disse: “con Alessandra ci sentiamo. Come parlavamo dentro lo facciamo anche lontano dalle telecamere, certi giorni con più frequenza, altri di meno. Alessandra è in un vortice emotivo in questo momento e ha bisogno di stare sola per rimettere ordine alle idee. Al di là di noi, quello che le consiglio di fare anche io è proprio prendersi del tempo per riflettere su stessa”.



