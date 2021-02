Alessandra Sgolastra, ex fidanzata Andrea Zenga/ Nuovo amore: chi è?

Alessandro Sgolastra è l’ex fidanzata di Andrea Zenga, concorrente del Grande Fratello Vip. I due ragazzi nel 2018 avevano partecipato insieme alla prima edizione di “Temptation Island Vip”, dove Alessandra aveva legato con il tentatore Andrea Cerioli mettendo in crisi la relazione con il figlio di Walter Zenga. La coppia aveva poi vissuto un periodo di allontanamento, ma dopo qualche mese erano tornati insieme fino alla rottura a marzo 2020: “Fino a ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo quindi non ne vorrei parlare ma viste le numerose domande che mi vengono fatte, mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato alcun litigio o altro. Semplicemente è andata così e credo sia stata una decisione giusta presa da entrambi”, aveva spiegato Zenga sui social.

Alessandra Sgolastra: nuovo amore dopo Andrea Zenga

Oggi sui social Alessandra Sgolastra si mostra insieme a un ragazzo, che sembrerebbe essere il suo nuovo fidanzato. Nella foto si vedono Alessandra e il ragazzo in macchina mentre si tengono per mano. Non si vede il suo volto, ma viene rivelato il suo nome: Luca Clementi. Il profilo Instagram è privato, però, si nota che tra i suoi follower c’è proprio Andrea Zenga. I due ragazzi sono amici o semplici conoscenti? Difficile a dirsi al momento. Nella puntata di questa sera, lunedì 8 febbraio, del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini annuncerà la novità a Zenga? Come reagirà il ragazzo? Nel 2018, poco dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, Andrea Zenga aveva detto ad Ancona Today: “Tendo a proteggere le persone cui voglio bene. Molte volte se una persona sbaglia o c’è qualcosa che non va, cerco sempre di guardare prima quello che ho sbagliato io, da lì poi magari analizzo l’altra persona”. Difenderà il nuovo amore della sua ex fidanzata?



