Alessandra Somensi annuncia la partenza per Bali: poi la frecciatina a Luca Daffrè/ L’ex Uomini e Donne…

Alessandra Somensi parte per Bali

Alessandra Somensi è stata una delle corteggiatrici della scorsa edizione di Uomini e Donne. Con la sua semplicità, Alessandra ha corteggiato Luca Daffrè che, durante la sua avventura sul trono, ha scelto di dedicarsi totalmente ad Alessandra che è stata l’unica corteggiatrice che ha baciato. Nonostante la loro conoscenza sia stata breve, Luca ha deciso comunque di fare la propria scelta. A sorpresa, così, nel corso di una delle ultime puntate della stagione del programma di Maria De Filippi, il tronista ha scelto proprio Alessandra Somensi che, sorpresa dalla scelta del tronista, ha risposto sì.

Dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, Alessandra e Luca hanno lasciato insieme la trasmissione, ma la loro storia non è mai realmente iniziata. Dopo pochi giorni dalla scelta, infatti, i due hanno annunciato la rottura per non vedersi più. Oggi, l’ex corteggiatrice ha annunciato la partenza per Bali e non è mancata una frecciatina a Luca.

Le parole di Alessandra Somensi

Alessandra Somensi ha una grande passione per i viaggi e per il surf, uno sport che la porta spesso lontano dall’Italia. Molto attiva sui social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne condivide foto e video dei suoi viaggi mostrando le sue straordinarie avventure. Dopo aver trascorso vari mesi in Italia, ora, Alessandra è pronta a partire per Bali. Ad annunciarlo è stata la stessa Somensi che ha lanciato anche una frecciatina a Luca Daffrè.

Alessandra, infatti, sarebbe dovuta partire per Bali lo scorso dicembre. La conoscenza con Luca Daffrè, però, l’ha trattenuta in Italia, ma oggi, alla luce di come sono andate le cose tra loro, la Somensi ha scritto: “Io sarei dovuta andare a Bali il 6 dicembre 2022. Mamma mia quanto tornerei indietro”.

