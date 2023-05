Alessandra Somensi: chi è la scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne/ “Sono diversa…”

Chi è Alessandra Somensi, la corteggiatrice scelta da Luca Daffrè a Uomini e Donne

Alessandra Somensi è la scelta di Luca Daffrè a Uomini e donne. Bionda, con un fisico atletico, timida e dolce, ha conquistato le attenzioni del tronista sin dal primo incontro. Classe 1995, dopo aver studiato giurisprudenza senza conseguire la laurea per la scelta di intraprendere una strada diversa a 9 esami dal titolo, Alessandra Somensi ama la vita avventura al punto da essersi messa in gioco partecipando a Donnavventura assieme ad altre due ragazze. Amante, in particolare, del surf decide di dedicarsi alla sua passione con un viaggio in America che le cambia la vita. Ha vissuto a Bali ed è da poco rientrata in Italia.

Alessandra, così, ha deciso di mettersi in gioco anche sentimentalmente partecipando a Uomini e Donne per corteggiare Luca Daffrè che è riuscita a conquistare, ma cosa l’ha spinta a partecipare al programma di Maria De Filippi?

Alessandra Somensi e le parole du Luca Daffrè

Prima della scelta di Luca Daffrè, Alessandra Somensi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Uomini e Donne Magazine svelando il motivo per cui ha scelto di partecipare al dating show di canale 5 per corteggiarlo. “Mi hanno convinto i nostri tratti in comune! Ci piacciono gli stessi sport e abbiamo la stessa visione della vita. Mi ha colpito molto anche il modo in cui ha parlato di sua mamma e il suo emozionarsi mentre ne parlava. […]”.

Ma com’è effettivamente Alessandra? “Sono una ragazza spontanea che, malgrado la timidezza, cerca sempre di dire quello che pensa. Ritengo di essere molto semplice rispetto alle altre corteggiatrici. È il mio bagaglio di esperienze a rendermi in qualche modo diversa. Sono una ragazza molto goffa, non riuscirei mai a essere provocante o seducente quindi cerco di creare un feeling in altri modi”, ha confessato la corteggiatrice.

