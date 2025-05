Periodo difficile per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessandra Somensi. La ragazza, infatti, ha confidato ai suoi follower di essere stata vittima di cyber stalking e di aver vissuto un periodo infernale. Per questo motivo avrebbe deciso di fare denuncia, dopo aver riflettuto a lungo sulla piega insopportabile e preoccupante che stava prendendo la questione. “E’ una violenza sottile che ti fa impazzire e che ti logora dentro”, scrive provata sui propri canali social Alessandra Somensi.

Non è stato facile aprirsi al pubblico del web, condividendo questo aspetto così privato, ma l’ex corteggiatrice sembra voler spronare le altre persone, nella sua stessa spiacevole situazione, a denunciare e a non chiudere gli occhi. “Uno stalker è una persona fragile, ma non fragile tipo cuore tenero […] è uno che nella vita si è già tagliato fuori da solo. Io ho avuto paura, mi sono chiesta se fosse colpa mia, ma non lo è mai”, scrive ancora l’ex corteggiatrice.

Alessandra, dunque, lancia un messaggio forte e chiaro sui suoi canali social e invita le altre donne a fare lo stesso, qualora si trovassero nella sua stessa brutta situazione. “Chi invade, chi molesta, chi perseguita è già fuori, mentre io sono più dentro che mai, più viva, più libera, più forte”, sottolinea ancora l’ex corteggiatrice.

Ad Alessandra, ovviamente, sono arrivati molti messaggi di solidarietà e vicinanza da parte degli utenti. Purtroppo la situazione di disagio che sta vivendo non è ancora finita, ma ora spera che con la denuncia le cose possano migliorare. “Se la vostra libertà viene limitata dalla paura, non aspettate sia troppo tardi, denunciate”, ribadisce ancora la Somensi. “Mi ha tolto il sorriso ma ora basta”, promette a se stessa la showgirl.

