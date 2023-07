Alessandra Somensi, incidente per ex Uomini e Donne/ “Schianto con uno sposo, scappato via…”

ALESSANDRA SOMENSI, INCIDENTE STRADALE CON UNO SPOSO

Incidente stradale per Alessandra Somensi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. È stata la stessa ragazza a raccontare la sua disavventura sul suo profilo Instagram, condividendo con i suoi fan quanto accaduto. «Ho fatto un incidente e sono su un marciapiede ad aspettare i vigili, sarò assente per un po’», ha scritto nella foto in cui si vede sul ciglio della strada, con una targa in mano. Alessandra Somensi ha poi spiegato che all’inizio il conducente dell’altra auto coinvolta nell’incidente le ha riferito che stava andando ad un matrimonio, poi vedendo che la ragazza stava bene se ne è andato via, lasciandola sola in attesa dei vigili.

Alessio Cennicola e Eleonora Gaspodini stanno insieme/ L'ex volto di Uomini e Donne dimentica Samantha Curcio

Solo successivamente l’ex di Luca Daffrè ha scoperto che quell’uomo andava di fretta perché il matrimonio a cui doveva prender parte era proprio il suo. Quindi, Alessandra Somensi ha avuto l’incidente stradale col promesso sposo. Per fortuna, comunque, lo scontro non ha avuto conseguenze per la ragazza, scelta dal tronista Luca Daffrè nel programma di Maria De Filippi.

Alex Migliorini di Uomini e Donne fidanzato con Manuel Pirelli?/ "Nuova coppia confermata": lo scoop!

ALESSANDRA SOMENSI “IO STO BENE, L’AUTO E’ DA BATTUARE”

Sempre Alessandra Somensi ha poi voluto rassicurare riguardo le sue condizioni di salute dopo l’incidente stradale. «Io sto bene. Ho solo la macchina da buttare e mi è rimasta la targa come gadget», ha scritto su Instagram. Il promesso sposo, però, è tornato per sistemare tutto, come precisato dalla stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne all’indomani del sinistro. «Il ragazzo di ieri era proprio lo sposo. Per questo mi ha piantata lì. Però oggi è tornato e stiamo sistemando tutto».

Tutto è bene quel che finisce bene, non si può dire lo stesso però per quanto riguarda la sua storia con Luca Daffrè, durata una sola settimana dopo la scelta nel programma di Maria De Filippi. Usciti insieme dallo studio il 10 maggio, la coppia ha annunciato la fine della loro relazione otto giorni dopo con un messaggio su Instagram del tronista, a cui poi aveva replicato la ragazza per fornire la sua versione, cioè che non avevano tempo da trascorrere insieme.

Samantha Curcio in ospedale: come sta l'ex Uomini e Donne?/ "Piccolo intervento, sto benissimo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA