Alessandra Somensi: “Luca Daffrè? Mai più sentito”/ “Trono di Uomini e Donne? Perché no…”

Alessandra Somensi e la fine della storia con Luca Daffrè

Alessandra Somensi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonchè scelta di Luca Daffrè, ha parlato della storia con l’ex tronista che non è mai iniziata. Poche ore dopo la scelta, infatti, Luca ha capito di essere troppo diverso da Alessandra mettendo fine al loro rapporto. A distanza di giorni, la Somenzi ha parlato di quanto accaduto con Daffrè in un’intervista rilasciata ai microfoni di Lollo Magazine.

“Luca non ho più avuto modo di sentirlo, mi sarebbe piaciuto avere un confronto soprattutto dopo che ho visto che lui ha creduto alle “segnalazioni” e non ha chiesto prima a me ma si è rivolto al web mettendomi in cattiva luce. Purtroppo siamo entrambi troppo orgogliosi per chiamarci e discuterne o forse non c’è abbastanza interesse da parte sua per farlo, io ho sempre la sua suoneria personalizzata!”, ha detto l’ex corteggiatrice.

Alessandra Somensi sul trono di Uomini e donne?

Alessandra Somensi non nasconde la delusione provata per come si è conclusa l’esperienza da corteggiatrice a Uomini e Donne. Oggi, tuttavia, si sta riprendendo: “Ad oggi sto bene, ho metabolizzato il “palo” che ho preso e sto cercando di ritrovare la Ale di un mese fa. Avendo avuto poche relazioni, anche se per un breve periodo mi ero affezionata. Credo che comunque nulla accada per caso, quindi cerco di trovare il “bello” anche in questo”.

Dopo l’annuncio di Luca Daffrè che ha sancito la fine della storia, il nome di Alessandra è stato accostato al trono di Uomini e Donne per la prossima stagione. Qualora dovesse arrivare la proposta della redazione, quale sarebbe la sua risposta? “Perché no? Ho iniziato questo percorso per crescere e migliorare tanti lati di me quali la timidezza, al momento ci sono ancora tante cose da migliorare e quello potrebbe essere d’aiuto, e poi perché no… trovare davvero un ragazzo per me, una relazione semplice, reciproca, leggera e con una persona che ci tiene davvero al fatto che io stia bene”, ha detto al portale di Lorenzo Pugnaloni.

