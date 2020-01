Alessandra Tripoli, allarme Coronavirus/ “È un’emergenza! Sono a Hong Kong e…”

Alessandra Tripoli, nota ballerina di Ballando con le Stelle, sta vivendo in prima persona l’emergenza del coronavirus, il virus che si sta velocemente diffondendo in Cina. Lei lavora infatti a Hong Kong come insegnate di danza e, intervistata telefonicamente da Il Giornale, si è detta abbastanza allarmata dalla situazione. “È un’emergenza. – ammette – In stazione o in aeroporto c’è un bancone di infermieri e assistenti sanitari che ti danno la mascherina, l’antisettico e altro materiale per precauzione”. Svela che, a differenza che con la Sars, l’allerta stavolta è stata data “infatti anche in metro c’è una voce che dice: ‘Se hai sintomi di febbre o altro, indossa la mascherina’. – racconta – Invece non tutti la indossano ad Hong Kong, invece a Guangdong dove ero io fino a pochi giorni fa sì tutti la portano. Infatti lì ci sono stati solo 13 casi, a HK invece siamo già a 111/113 casi”.

Alessandra Tripoli: “Ora sono a Hong Kong, presto tornerò per Ballando con le Stelle”

La ballerina ha poi raccontato come riesce a stare attenta al possibile contagio: “Indosso la mascherina nei luoghi pubblici in metropolitana, tram, aeroporto, aerei ormai la tengo tutto il tempo. – ammette – Poi quando insegno se la mia allieva non è influenzata la tolgo perché è proprio fastidiosa. Di mio esco solo per andare a lavoro, però evitiamo di andare nei centri commerciali per evitare di stare a contatto con troppa gente”. Se ora è a Hong Kong, Alessandra si prepara a tornare nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. “Prima c’è in ballo una cosa molto molto bella a Los Angeles, sempre legata alla danza, che ancora non posso svelare ma lo saprete presto. – anticipa – Un progetto bellissimo, adesso sono focalizzata su quello e terminerà a metà marzo. Ballando comincerà tra il 21 e il 28 di marzo”, ed è proprio su Rai 1 che la ritroveremo dunque nei prossimi mesi.

