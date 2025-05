A pochi mesi dalla fine di Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli è pronta a tornare sulla pista del dance show più seguito della televisione italiana. Questa volta però la ballerina professionista ha accettato di accompagnare un giovane talento della danza nell’evento speciale “Sognando Ballando con le Stelle“. In occasione dei 20 anni del dance show più longevo della tv, Milly Carlucci ha ideato una gara di ballo per giovani talenti che si contenderanno la vittoria per conquistare un posto da maestro professionista nella prossima edizione di Ballando con Le Stelle. Alessandra Tripoli, uno dei volti più amati del programma del sabato sera di Raiuno, ha accettato di tornare sulla pista da ballo in coppia con Yuri Orlando.

Del resto la danza è da sempre la più grande passione della ballerina che in una vecchia intervista rilasciata a La Nazione ha raccontato come è iniziato tutto: “ero piccola quando la passione per la danza è nata grazie al programma “Non è la Rai”.

Alessandra Tripoli e la nascita del figlio Liam: “20 ore di travaglio”

Alessandra Tripoli sin da bambina ha capito che la danza sarebbe stata la sua vita, così giovanissima ha lasciato la sua amata terra, la Sicilia, per inseguire il suo sogno. Un sogno che l’ha portata fino ad Hong Kong dove oggi vive con il compagno Luca Urso che ha conosciuto sin da bambina. Un’amicizia che col tempo si è trasformata in qualcosa di speciale grazie anche alla passione in comune per il ballo.

Una bella storia d’amore suggellata anche dalla nascita di Liam, un figlio tanto desiderato anche se la gravidanza non è stata delle più semplici. La ballerina, infatti, è stata quasi 20 ore in travaglio: “lui era molto alto e non riuscivo a rompere le acque”. Alla fine dopo 20 ore di parto, Alessandra è riuscita ad abbracciare il figlio Liam anche se si è ritrovata da sola visto che il marito era lontano.