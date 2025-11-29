La nota ballerina Alessandra Tripoli sarà una delle protagoniste della trasmissione Storie di donne al Bivio. La donna racconterà alcuni aspetti della vita.

Alessandra Tripoli sarà una delle protagoniste della trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma Rai che andrà in scena sabato 29 Novembre. Alessandra è conosciuta specialmente per essere una famosa ballerina presente a Ballando con le Stelle, ma negli anni abbiamo imparato meglio a conoscerla, andiamo a vedere chi è.

Alessandra Tripoli nasce il 30 Luglio 1987 a Misilmeri, un piccolo comune in provincia di Palermo. Da giovanissimo Alessandra si ispira a Non è la Rai e decide di affrontare il mondo della danza; inizialmente parte dalla danza classica ma dopo un pò si innamora e frequenta balli latino americani in cui si distingue fin da subito.

Negli anni Alessandra partecipa a diverse gare ed ottiene consensi non solo in Italia ma specialmente all’estero dove prendere parte ai Galaxy Open Championship, l’Imperial ed i campionati internazionali a Londra. E proprio grazie alla danza Alessandra conosce Luca Urso, suo marito e l’uomo che caratterizzerà tutta la sua vita.

Alessandra Tripoli e il dolore per la perdita della madre

Negli anni Alessandra Tripoli ha condiviso il suo amore con Luca Urso con i due uniti sia nel lavoro che nella vita privata e che nel 2013 si sono trasferiti proprio per questioni lavorative ad Hong Kong. Alessandra è poi tornata in Italia per Ballando con le Stelle, programma con il quale collabora ormai da oltre 10 anni. Nel 2021 i due hanno messo al mondo il figlio Liam, nato ad Hong Kong a causa della pandemia.

Alessandra è molto attiva sui social dove posta sia cose del suo lavoro che cose riguardanti la sua vita privata e proprio sui social la donna postò uno struggente messaggio per la madre Ninfa Leone, venuta a mancare nel 2023 in seguito ad una malattia. Alessandra Tripoli ha postato un lungo messaggio dove ricorda la madre e sottolinea:

“Vorrei averti chiesto come fare senza di te. Pensavo avresti fino questa battaglia che hai combattuto fino all’ultimo con il coraggio che solo tu sapevi fare” e Alessandra ha postato in quell’occasione una foto della madre e di suo figlio Liam con la donna che lo teneva teneramente in braccio e la donna ha scritto: “Non soffri più amore mio e adesso il dolore è solo nostro, profondo e spaventoso. In questo ultimo anno ci siamo dette tante cose ma io voglio dirti ti voglio bene tante volte”.