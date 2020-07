Alessandra Tripoli è incinta di Luca Urso/ “È stato difficile, ogni test negativo…”

Grande gioia per Alessandra Tripoli. La nota ballerina di Ballando con le stelle è incinta. Per la 32enne, storico volto del varietà condotto su Rai Uno da Milly Carlucci, si tratta del primo figlio così come per il suo compagno Luca Urso. Ad annunciarlo è stata proprio lei in un lungo post pubblicato su Instagram. “Il mio cuore non batte più da solo, c’è anche il tuo…” ha esordito la ballerina. Per poi aggiungere “Pensavo di sapere cosa significasse l’amore, ma mi hai insegnato che è molto di più. Credevo di avere tutto, ma non avevo niente senza si te.” La Tripoli continua, esprimendo tutta la sua gioia: “Il corpo che prima mi apparteneva adesso è tuo, ogni gesto ogni respiro è per te.” Non è stato facile per Alessandra e Luca realizzare il sogno di diventare genitori, almeno è questo ciò che si comprende dalle parole della ballerina.

Alessandra Tripoli è incinta: “Un nuovo capitolo della nostra vita”

Il post di Alessandra Tripoli infatti continua: “Ti abbiamo desiderato tanto…ogni test negativo era un colpo al cuore ma quella tristezza ci univa e accresceva la consapevolezza di avere bisogno di te.” Ora che il sogno sta per diventare realtà, per Alessandra e Luca ha inizio “Un nuovo capitolo della nostra vita e finalmente lo percorreremo in tre. Ti aspettiamo”. Il lungo e toccante messaggio è affiancato ad una foto che vede la Tripoli in costume e con un pancino appena accennato che viene amorosamente baciato dal compagno Luca Urso. Anche lui è un ballerino professionista, di un anno più piccolo e originario di Palermo.





