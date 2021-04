Alessandra Tripoli “Il piccolo cresce”/ Pamela Petrarolo “La mia Futura ha 4 mesi”

Neo mamme stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, a cominciare dalla ballerina di Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli, che ha partorito da pochi mesi in quel di Hong Kong: “È cresciuto mamma mia – esordisce – il tempo vola, cresce velocissimo amore, è un ometto. Qui siamo a zero casi da cinque giorni, abbiamo sconfitto l’apparente quinta ondata, c’erano stati 60 casi dieci giorni fa, e la minaccia è stata contenuta in fretta ma le restrizioni continuano e vogliono assicurarsi che si viva in sicurezza”.

Valerio Scanu “Morte papà? Mi aggrappo alla vita”/ Fiordaliso “È una bella Pasqua...”

“Al bar non più di 4, così come all’aperto – ha proseguito – regole molto severe ma che stanno dando i giusti frutti, sappiamo che porto fuori il bimbo ed è sicuro, ma siamo comunque bloccati qui. Il piccolo Liam farà tre mesi a breve e spero di tornare a casa il prima possibile, a breve farò comunque il vaccino”. In studio c’è Samuel Peron, altro ballerino di Ballando e grande amico della Tripoli: “La cosa bella di partorire in periodo di covid e di lockdown è che se lo può godere a 360 gradi”, racconta.

GIORNATA MONDIALE AUTISMO/ Con Covid famiglie sole "istituzioni siano più sensibili"

ALESSANDRA TROPOILI E PAMELA PETRAROLO, LA DANIELE: “UNA BELLA IMMAGINE DI RINASCITA”

In collegamento anche un’altra donna dello spettacolo che ha da poco partorito, leggasi Pamela Petrarolo, con una bimba di circa 4 mesi: “Questa bambina si sta invecchiando, domani farà quattro mesi. Ho fatto il controllo dalla pediatra e pesa sette chilogrammi. Prende il mio latte e sono molto felice per questo. E’ un momento particolare, non è mai finito da quando è iniziato da quando ho scoperto di essere incinta, era marzo di un anno fa, pensavo che sarebbe finito tutto invece ci troviamo ad aprile e l’incubo continua, mi sento una donna e una mamma fortunata, noi stiamo tutti bene, ci proteggiamo. Comunque Futura è una bambina molto calma, la notte mi fa dormire e quindi va bene così”. Eleonora Daniele ha replicato: “La mia Carlotta ha 10 mesi è già a 12 kg, mi sa che la crescita è quella. Siete bellissime, è una bella immagine da vedere a Pasqua e pasquetta, la rinascita”.

LEGGI ANCHE:

DENISE PIPITONE È OLESYA ROSTOVA?/ L'esperto "parti dei due volti compatibili ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA